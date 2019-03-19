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Возлюбленный уличил участницу шоу «Дом 2» в проституции 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: instagram.com
Участник телестройки заподозрил новую возлюбленную в занятиях эскортом. Саймон Марданшин из шоу "Дом-2" устроил разборки с новенькой Настей Якуб.
Новая зазноба Марданшина девушка непростая — на родине в Молдавии она была победительницей множества конкурсов красоты. Участнику шоу "Дом-2" очень льстило, что такая "титулованная" особа обратила на него вынимание, однако теперь он чувствует себя не в своей тарелке.
Саймон устроил Насте сцену ревности. Якуб отдыхала с другими жителями шоу "Дом-2" на спортивной площадке "Острова любви", когда избранник накинулся на нее с обвинениями.
"Сколько твой браслет стоит?" — допытывался Марданшин, пока его возлюбленная предлагала ознакомиться с ценами в интернете. "Пять тысяч евро", — заявила в итоге Настя.
Якуб отметила, что дорогостоящее украшение ей подарил бывший молодой человек. В ответ Саймон намекнул, что это не просто презент от экс-возлюбленного, а плата за интим, проституция. "Ты ж сама рассказывала, что вы встречались, когда надо было ****", — не выбирал выражений участник "Дома-2". Видео разборок появилось в Instagram-аккаунте "dom2_reality".
instagram.com
Настя опровергала обвинения. Она настаивала, что ювелирное изделие ей подарили во время ухаживаний. Меж тем, Марданшин не унимался: "Это не считается парнем, когда ты уезжаешь во Францию с ним. Он тебе подарки, и ты обратно возвращаешься", — намекнул он на эскортное прошлое участницы шоу "Дом-2".
Меж тем, поклонники телестройки не понимали претензий Саймона. Одни отмечали, мол, прежде чем кидаться обвинениями необходимо привести доказательства. Другие же, что приличные девушки на шоу "Дом-2" не появится, их надо искать в другом месте.
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