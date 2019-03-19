Папарацци засняли реальную фигуру Кардашьян

Папарацци поймали на фото реальную фигуру Кардашьян

Это какие-то невероятные размеры.

Одна из самых популярных девушек в мире тщательно следит за тем, чтобы поклонники не увидели ее в неприглядном виде. Ким сама признавалась, что может даже не смывать макияж на ночь, если утром ей при выходе из дома некогда будет накраситься. Для фото на личных страничках у нее есть специальный ретушер на немалом окладе. А на светских мероприятиях Ким старается выглядеть на все сто. Уж что-то, а скрывать недостатки одеждой и выгодно позировать в кадре она умеет.

Но изредка папарацци все же удается подловить Кардашьян на улице. И в этот раз звезда реалити с образом промахнулась. Вместо любимых оверсайз-вещей она надела обтягивающие виниловые брюки и короткий топ.

Скажем честно, такие брюки, пришедшие на смену кожаным скинни, хоть и смотрятся красиво, но показаны только очень худеньким девушкам. Потому что они беспощадно толстят даже стройную фигуру. А Ким, которая и без того отличается пышными формами, стала в них просто необъятной. Да и в целом, ее тело, как выяснилось, очень отличается от того, что мы видим в ее Instagram. Сравните сами.

Ким в своем Instagram…

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… и в реальности

Кстати, в одной из серий реалити-шоу про семейство Кардашьян Ким призналась, что ненавидит свои бедра.

— Я плачу из-за них каждый день! — пожаловалась звезда. — Тренируюсь и надеюсь, что когда-нибудь они станут меньше!

К сожалению, несмотря на все приложенные усилия, пока этого не произошло. А может быть, и не стоит ничего исправлять? Ведь не в последнюю очередь благодаря пятой точке Кардашьян стала знаменита по всему миру.

А поклонники уже не первый год спорят, естественные это формы, или тут не обошлось без пластики. Однажды Ким даже сделала рентген, чтобы доказать, что в ее ягодицах нет силикона. Весь процесс снимался на камеру и был показан в реалити-шоу. Силикона действительно не оказалось. Но эксперты-медики напомнили, что при бразильской подтяжке, когда в ягодицы закачивается жир, взятый с боков (привет, тонкая талия!), рентген ничего и не покажет.