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Наши актрисы, которые не боятся раздеться в кадре 

Киноафиша 1 час назад
От Ксении Раппопорт в «Незнакомке» до Александры Бортич в «Викинге».
Откровенные сцены в кино — дело хоть и привычное, но далеко не простое. Многие звезды отказываются раздеваться на экране и предпочитают пользоваться услугами дублеров. Но есть и те, кто ради искусства готов идти на любые жертвы. Мы вспомнили пятнадцать актрис, не побоявшихся по-настоящему открыться зрителю.

Ксения Раппопорт

44-летняя актриса театра и кино часто бралась за провокационные роли. В ее фильмографии четыре фильма, в которых Раппопорт снималась без одежды или в постельных сценах. Самая откровенная сцена ей досталась в триллере «Незнакомка», после него был «Юрьев день». В фильме «Гольфстрим под айсбергом» 2012 года Ксения показала зрителям грудь, а через четыре года последовала постельная сцена в «Даме пик». Несмотря на то, что такие сцены — часть актерской профессии, Ксения не скрывает, что они по-прежнему даются «очень тяжело». В интервью Ивану Урганту о съемках в «Даме пик» (с Иваном Янковским) Раппопорт, например, отметила:
«Как дается съемка в таком виде? Очень тяжело. Ну, Ваня ходил, ему, кажется, было комфортно. У него действительно можно поучиться такой свободе и раскрепощенности».

Светлана Устинова

В карьере 36-летней Светланы Устиновой также есть несколько фильмов с откровенными эпизодами. Опыт постельных сцен у актрисы был в фильмах «На краю стою», «Золотой капкан», «Купи меня» и «Маршрут построен». На вопрос о том, как на такие съемки реагирует муж звезды, она ответила:
«Так как он из кино, для нас нет проблемы объяснить друг другу, что нужно сделать такие-то сцены. Ставя себя на его место, я понимаю, что ему тяжело, но он очень грамотно с этим справляется».

Екатерина Климова

В фильмографии 41-летней Екатерины Климовой множество телевизионных проектов и полнометражных фильмов. Не обошлось и без постельных сцен. Первый подобный опыт у актрисы был в сериале «Грехи отцов». Момент с Петром Исаевым можно назвать целомудренным, а сцена на сеновале с Данилой Козловский пошла суть дальше, но оборвалась в самый интересный момент. После был сериал «Волчье солнце», «Влюбленные женщины» и «Лучший город земли», где Климова играла жену Игоря Петренко, а позже стала ею в реальности.
Журналист и блогер Дмитрий Солей в интервью спрашивал у Климовой, насколько ей удобно сниматься без одежды в откровенных сценах и не становятся ли эти сцены началом бурных романов с коллегами по съемочной площадке. Вот что на это ответила актриса:
«Наверное, я очень отстала от жизни, давно не давала интервью и теперь тоже долгое время не буду их давать. Это такие бестактные достаточно вопросы. Я была беременна и на съемках фильма «Мы из будущего» с Данилой Козловским, и в «Антикиллере» я была глубоко беременна, когда снималась с Гошей Куценко. Так сложилось в моей жизни, поэтому я могу смело об этом говорить. Все остальное я даже сейчас и не вспомню, мне бы и не хотелось, наверное».

Яна Кошкина

К актерскому таланту 28-летней Яны Кошкиной можно относиться по-разному, но определенно точно можно признать ее смелость в съемках откровенных сцен. Она демонстрировала бикини и соревновалась в искусстве любви в комедии «Одноклассницы», снималась без одежды в фильмах «Проснемся вместе?», «Домашний арест» и «Второй шанс». По словам самой Кошкиной, у нее есть ряд условий, когда дело доходит до постельных сцен: она не снимается без белья и не влюбляется в партнеров по съемкам.

Кристина Асмус

30-летняя звезда «Интернов» Кристина Асмус в 2010 году возглавила рейтинг самых желанных знаменитостей России и украсила обложку журнала Maxim. В кино актриса редко снимается в откровенных сценах, однако опыт у нее все же имеется. Один из таких эпизодов зрители могли видеть в комедии «Что творят мужчины», в которой Кристина сыграла недалекую и ветреную девушку. А вот полностью разделась звезда ради сцены в бане в ремейке фильма «А зори здесь тихие».

Марина Александрова

У 36-летней Марины Александровой множество работ в кино и сериалах, но долгое время никто не мог увидеть ее на экране без одежды. В первый раз это произошло в мини-сериале «Последний бронепоезд» в 2006 году. Дальше был фильм «Зайцев, жги! История шоумена», «Бабушка Ада» и сериал «Екатерина», в которой актрисе пришлось побороть стеснение и сняться в постельной сцене.

Лянка Грыу

31-летняя звезда серила «Барвиха» еще десять лет назад призналась в интервью, что готова сниматься даже в самых откровенных сценах, аргументируя это отсутствием комплексов. За несколько лет актерской карьеры Лянке Грыу выпала не одна возможность принять участие в таких эпизодах благодаря фильмам «В спорте только девушки», «Детям до 16», «Тест на беременность — 2» и «Светлая сторона луны».

Анастасия Задорожная

33-летняя Анастасия Задорожная не только принимала участие в откровенных фотосессиях, но и снималась в постельных сценах. Одну из них поклонники могут увидеть в комедии «Что творят мужчины-2». В фильме «Матрешки-2» Задорожная станцевала стриптиз у шеста, а позже сыграла в других пикантных моментах в лентах «Если небо молчит» и «Формат А4».

Юлия Хлынина

Звезда «Дуэлянта» 27-летняя Юлия Хлынина как-то призналась, что у нее нет проблем с тем, что ее регулярно раздевают в кадре. В то же время, по словам актрисы, сниматься без одежды — это всегда стресс и тревога, но она научилась с этим справляться. Доказательством тому могут послужить такие проекты, как «Weekend», «Закон камерных джунглей», «Дуэлянт» и не столь давний «Звоните ДиКаприо!».

Агния Дитковските

30-летняя Агния Дитковските дебютировала в фильме «ЖАRА» в 2006 году, и на этих же съемках у нее и был первый опыт откровенных сцен. В том же году на экран вышли «Знаки любви», которые также испытали актрису на прочность. Актерская карьера звезды развивалась и через несколько лет очередной откровенный момент с участием Агнии зрители увидели в фильме «На игре 2. Новый уровень». Наконец, в 2013 году актриса вновь снялась в постельных сценах с Алексеем Чадовым в сериале «Дело чести».

Анна Чиповская

Многие зрители познакомились с 31-летней Анной Чиповской в сериале «Операция „Цвет нации“» в далеком 2004 году. С тех пор прошло много лет, и из девочки актриса превратилась в успешную женщину. Она снялась в откровенных сценах в «Оттепели», «Суперплохих», «Чистом искусстве» и «О любви». Несмотря на достаточный опыт таких съемок, Анна признается, что ей по-прежнему неловко, некомфортно и просто тяжело это делать.

Полина Максимова

В прошлом году 29-летняя Полина Максимова сделала первый серьезный шаг к тому, чтобы избавиться от амплуа легкомысленной блондинки, снявшись в драме «Без меня». Тем не менее, найти ее откровенные фото можно на страницах журнала Maxim, а постельные сцены — в фильмах «8 новых свиданий», «Ставка на любовь», «Последний кордон» и сериале «Деффчонки».

Чулпан Хаматова

43-летняя звезда фильма «Страна глухих» зарекомендовала себя как одна из самых талантливых и разноплановых актрис отечественного кинематографа. Неудивительно, что и в ее фильмографии есть проекты с откровенными сценами. Среди них «Летнее безумие», «Время танцора», «Казус Кукоцкого», «Доктор Живаго» и «Гарпастум». В 2015 году на экраны вышла картина «Синдром Петрушки», в которой Хаматовой и Евгению Миронову, по их признанию, пришлось преодолеть немалую неловкость, чтобы сняться в постельной сцене.

Евгения Брик

37-летняя жена режиссера Валерия Тодоровского покорила постановщика провокационной ролью в фильме «Матрешки». После он заявлял в интервью, что ничего против участия супруги в постельных сценах не имеет. И действительно, в его ленте «Оттепель» Евгения Брик отказалась от дублерши и снималась без одежды сама. Откровенные сцены с ее участием были также в проектах «Долгий путь домой», «Адаптация» и «Граф Монтенегро».

Александра Бортич

24-летняя Александра Бортич успела сняться в самых кассовых и обсуждаемых фильмах последних лет. Кроме ее актерского таланта, обсуждению часто подвергаются внешность и тело звезды, которое она нередко демонстрирует в кино. Она не только приняла участие в откровенных сценах в таких фильмах, как «Про любовь», «Как меня зовут» и «Викинг», но и проехалась верхом на лошади полностью без одежды на съемках фильма «Неуловимые».
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