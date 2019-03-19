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СМИ: стало известно имя сына Порошиной 

Рамблер 3 часа назад
В начале этого года актриса Мария Порошина стала мамой в пятый раз. Компанию четырем дочерям звезды составил новорожденный мальчик. Имя отца ребенка Порошина не афиширует. Также актриса не спешила делиться информацией о том, как собирается назвать сына.
Хотя буквально через неделю после рождения малыша в прессе появилась информация, что мальчика решили назвать Степаном, это оказалось неправдой. Мария опровергла эту информацию, заметив, что пока не определилась с именем для сына: очень много вариантов предлагают родственники и друзья, а ей трудно выбрать.
Несколько месяцев поклонники не могли узнать, на каком же имени Мария в конце концов остановила свой выбор. Порошина и по сей день не объявляла, как назвала своего маленького сына. Однако представители СМИ не оставляют попыток докопаться до истины. Так, накануне в некоторых источниках появилась информация, что Мария назвала малыша Андреем.
Отметим, что звезда не торопится подтверждать или опровергать данную информацию.
Женский форум1
Звёзды , Видео , Мария Порошина
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