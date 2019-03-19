Изюминка или дефект: красавицы с родинками

Отношение к родинкам на лице менялось под влиянием времени. И если в пятнадцатом веке обладательниц милых (или не очень) отметок на лице сжигали на кострах как ведьм, то уже в восемнадцатом их чуть ли не боготворили. Современные красавицы, среди которых немало знаменитостей, также не обделены родинками на лице. Одни относятся к ним благосклонно, а другие, напротив, спешат поскорее избавиться от неприятной отметины.

Историю возникновения и популяризации мушек знает каждая вторая женщина. Страстные родинки над губой много лет привлекали взоры мужчин и дарили их обладательницам тысячи восхищенных, а порой и завистливых взглядов.

«Вот эта мушка называется «роковая тайна», а роковые тайны очень дорого стоят», — говаривала про знаменитую родинку героиня старого советского фильма о приключениях гардемаринов.

И в самом деле, было время, когда женщины намеренно рисовали (или приклеивали) на лице мушки, мечтая стать обладательницами «страстной метки» и, конечно, удачно выйти замуж. Но все-таки родинка на лице — это украшение или дефект? Изюминка или недостаток, от которого надлежит избавиться? Обратимся к мнению звезд и заодно вспомним о самых привлекательных знаменитостях, чье лицо украшено «роковой тайной».

Наталья Орейро

Самая знаменитая родинка, пожалуй, украшает лицо «дикого ангела». Глядя на Наталью Орейро, понимаешь, что не напрасно родинка над верхней губой считается одним из главных признаков женской чувственности и сексуальности.

Нюша

Молодая мама и потрясающая певица Нюша также славится «роковой тайной», расположившейся над уголком ее рта. Вот только в отличие от Орейро у россиянки родинка не такая маленькая. Но это, похоже, вовсе не смущает артистку. Напротив, Нюша стремится всячески подчеркнуть свою мушку и явно находит ее очень привлекательной.

Синди Кроуфорд

Когда Синди Кроуфорд делала первые шаги на пути к славе, ей рекомендовали избавиться от родинки на лице. На первых снимках признанная красавица запечатлена без родинки, которую безжалостно «затирали» редакторы глянцевых изданий. Однако со временем Синди не просто заставила весь мир принять ее мушку, но и сделала ее своей главной изюминкой.

Вера Брежнева

Вера Брежнева всегда считалась одной из самых притягательных женщин в странах постсоветского пространства. Она активно пропагандирует натуральную красоту и, конечно, не комплексует по поводу родинки под нижней губой.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли по-праву считается одной из самых красивых женщин в мире. С этим трудно поспорить, как и с тем, что ее родинка на лбу выглядит очень гармонично и завораживающе. Не зря же столько мужских сердец было брошено к ногам этой дивы.

Ани Лорак

Ани Лорак восхитительна. А две ее родинки являются настоящей изюминкой образа певицы, ее визитной карточкой. Артистка не просто гордится своими мушками, но и очень сердится, если кто-то из фотографов или редакторов глянца вдруг решает спрятать их при помощи фотошопа.

Ева Мендес

Американская актриса и модель Ева Мендес вполне довольна своей родинкой на щеке. Знаменитая красавица не только не переживает по поводу размеров природного украшения, но и признается, что благодаря ему она стала предметом страсти для многих мужчин.

Ксения Бородина

Родинка под глазом у Ксении Бородиной давно является излюбленной темой для обсуждения в сети. Поклонники телеведущей умоляют ее свести это «бельмо» из-под глаза, но сама знаменитость вовсе не намерена этого делать и своей внешностью гордится.

Сара Джессика Паркер

Все мы помним родинку на подбородке Кэрри Брэдшоу . Эта милая деталь образа Паркер столько раз вызывала споры среди ее поклонников, что в какой-то момент знаменитость не выдержала и удалила ее с лица.

Виктория Боня

У Виктории Бони тоже когда-то была милая родинка над верхней губой. Вот только в последнее время она куда-то пропала. То ли косметические процедуры оказали такой эффект, то ли Виктория удалила ее намеренно. В любом случае, очень жаль. Ведь ее мушка выглядела весьма привлекательно.