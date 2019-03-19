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Аллу Пугачеву назвали прабабушкой 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Как только не называют Аллу Пугачеву: Примадонной, женщиной, которая поет, королевой эстрады. С легкой руки известного радиоведущего Севы Новгородцева артистка получила новый статус.
Сева Новгородцев стал известен после выхода в эфир ряда радиопередач на ВВС. Более 40 лет назад он уехал из страны, пожил в Австрии, Италии, Великобритании. Кстати, там он был награжден орденом Британской империи.
Периодически Сева Новгородцев приезжает в Россию. Он дает здесь свои творческие вечера, неизменно пользующиеся бешеным успехом. 78-летний радиоведущий дал откровенное интервью, в котором рассказал о том, как познакомился с режиссером Кириллом Серебренниковым, в фильме которого снялся почти 30 лет спустя, о том, как получил орден Британской империи из рук королевы Елизаветы II, а также о своем отношении к русскому рэпу и Алле Пугачевой.
Сева Новгородцев высказал мнение, что Алла Пугачева воплощает в себе женский архетип России.
"Она может оказаться на купюре в сто или тысяче рублей. Потому что это глубоко русская женщина, которая многообразна по своей природе. Алла Пугачева может быть деликатной, нежной и скромной, а может громкой, напористой и почти хамоватой. И в этом выражается в каком-то смысле суть русской души, потому что русский человек то приголубит, то дубиной может по голове огреть",
— цитирует легендарного радиоведущего "Вокруг ТВ".
По его мнению, Алла Пугачева талантлива и музыкальна.
"Немного певиц раньше работали пианистками, как начинала карьеру Пугачева. Это национальная фигура, русская женщина, женщина-мать, женщина-мать, женщина-прабабушка",
— заключил Сева Новгородцев. Отметим, что пока неизвестно, как отнеслась к своему новому статусу Алла Пугачева.
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Звёзды , Елизавета II , Кирилл Серебренников , Сева Новгородцев , Алла Пугачева , Вокруг ТВ
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