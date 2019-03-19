Губин оставил работу и уехал из России

В апреле популярному в 90-е годы популярному певцу исполняется 45 лет. Осенью музыкант объявил о возможном возвращении на сцену с новыми композициями. Но, видимо, его планы поменялись.

Несколько месяцев назад Губин уехал в Таиланд и, похоже, возвращаться и радовать поклонников своего творчества новым альбомом пока не собирается. Как рассказал в интервью изданию “StarHit” продюсер Тарас Верещагин, с которым осенью Губин начал работу над новыми хитами, альбом они так и не закончили. По словам продюсера, музыкант сейчас меньше всего, похоже, думает о творчестве. С тех пор, как Губин уехал в Таиланд, он перестал поддерживать с Верещагиным связь.

Как сообщает «StarHit», время в Азии Губин проводит не один, а в компании симпатичной незнакомки. Об этом изданию сообщил турист, отдыхавший неподалеку от места пребывания музыканта.

По словам инсайдера, музыкант отлично себя чувствует, каждое утро приезжает к своей спутнице на велосипеде (они живут в разных отелях) и часто пара устраивает пробежки по побережью океана. О возвращении на родину певец пока не думает.