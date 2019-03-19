Цыганова прокомментировала «приставания» Кобзона

На прошлой неделе певица удивила поклонников сообщением о том, что много лет назад Иосиф Кобзон во время гастролей приглашал ее к себе в номер, а она отказывалась. Тотчас же информация появилась во многих СМИ с сообщением, что Цыганова обвинила покойного певца в домогательствах.

Певица решила расставить все точки над «и» и на страничке в личном микроблоге объяснила, что сказанные ею слова не имеют ничего общего с сообщениями в СМИ.

По заявлению Цыгановой, она даже не предполагала, что «реальная смешная история обрастет домыслами и дурными словами». Певица призвала представителей СМИ не спекулировать на имени Кобзона, создавая громкие заголовки, не имеющие ничего общего с действительностью.

Всей этой историей вы унижаете не меня, а память об Иосифе Кобзоне,

— заявила певица.

Напомним, что Иосиф Кобзон скончался летом прошлого года после длительной борьбы с серьезным заболеванием.