Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цыганова прокомментировала «приставания» Кобзона 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress
На прошлой неделе певица удивила поклонников сообщением о том, что много лет назад Иосиф Кобзон во время гастролей приглашал ее к себе в номер, а она отказывалась. Тотчас же информация появилась во многих СМИ с сообщением, что Цыганова обвинила покойного певца в домогательствах.
Певица решила расставить все точки над «и» и на страничке в личном микроблоге объяснила, что сказанные ею слова не имеют ничего общего с сообщениями в СМИ.
По заявлению Цыгановой, она даже не предполагала, что «реальная смешная история обрастет домыслами и дурными словами». Певица призвала представителей СМИ не спекулировать на имени Кобзона, создавая громкие заголовки, не имеющие ничего общего с действительностью.
Всей этой историей вы унижаете не меня, а память об Иосифе Кобзоне,
— заявила певица.
Напомним, что Иосиф Кобзон скончался летом прошлого года после длительной борьбы с серьезным заболеванием.
Звёзды , Иосиф Кобзон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 признаков совместимости в отношениях
Эфирные масла, помогающие похудеть
Как нужно выбирать шампунь1
Так ли безопасны виниры и отбеливание
К чему могут привести свободные отношения
Видео
Рамблер/гороскоп на 19 марта
Психология
Названы худшие сосиски
Еда
ЧП: что нужно знать, чтобы спастись
Дети
Воспитательница лупила детей указкой и была уволена
Дети
В чём разница между белыми и темными яйцами
Еда Здоровье
Малыши, которых застукали в неподходящий момент
Дети
Папарацци засняли реальную фигуру Кардашьян
Звёзды
Немецкая баня: что не так
Здоровье
Женщина, которая стареет в 8 раз быстрее всех
Здоровье Красота
Киркоров восхитился декольте Стоцкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение