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«Подумай о муже»: Брежневу заподозрили в романе с молдаванином 

Дни.ру 2 часа назад
Поклонники заговорили о проблемах артистки в отношениях с супругом-продюсером Константином Меладзе. Некоторые предположили, что Вера Брежнева закрутила любовь с молдавским певцом Даном Баланом.
Исполнительница дала повод для сплетен роликом, который опубликовала на своей странице в Instagram. Видео совместного клипа Веры Брежневой и Дана Балана подтолкнуло ряд фолловеров к мысли, что артистка неравнодушна к певцу.
Вызвал вопросы и неоднозначный комментарий звезды под постом.
"Мы не знаем, что нас ожидает… Поэтому нужно проживать каждый момент нашей жизни", — написала под видео Вера Брежнева.
Подписчики артистки тут же отреагировали на пост в комментариях. "Как Константин на это смотрит?", "С Меладзе уже все", "Дан хорош, конечно, но подумайте о муже", "Как Костян на это смотрит). Я понимаю, вы актеры, но тяжко… все равно", — написали под постом пользователи соцсети. Однако подобные комментарии Вера Брежнева предпочла оставить без ответа.
Отметим, несмотря на то что клип Веры Брежневой и Дана Балана "Наше лето" вышел в 2017 году, певица почему-то решила сейчас вспомнить о совместной работе. К слову, многие поклонники артистки отметили, что очень любят их с Баланом совместные дуэты.
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Звёзды , Видео , Константин Меладзе , Дан Балан , Вера Брежнева
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