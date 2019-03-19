На Самойлову подала в суд мать-одиночка

На Оксану Самойлову подала в суд мать-одиночка

В 2015 году супруга рэпера Джигана популярная модель Оксана Самойлова основала бренд детской одежды I am special. Вскоре она арендовала бутик в одном из крупнейших центров Москвы. Между тем сейчас одна из сотрудниц ее торговой точки, мать-одиночка Инна Егорова утверждает, что в бизнесе мамы троих детей царит абсолютный беспорядок.

По словам Егоровой, «натуральные ткани» на самом деле покупаются в «Садоводе». Женщина уверяет, что о качестве продукции говорить не приходится. Покупатели приходят в торговую точку толпами чтобы вернуть купленный ранее товар. Школьная форма в бутике, по словам Егоровой, на сто процентов состоит из полиэстера. Цена на одежду завышена на 5-10 тысяч рублей.

Егорова заметила, что недавно стало известно, что все сотрудники фирмы Самойловой не устроены по трудовому договору. Она попыталась уволиться, но ей сказали, что не отдадут зарплату и отпускные, а также трудовую книжку. Мать-одиночка обращалась к модели, но та сделала вид, что о проблемах в своей торговой точке не осведомлена. Более того, Самойлова обвинила Егорову, что она вытащили свою трудовую книжку у бухгалтера. Женщина также говорит, что у них был ненормированный рабочий день. Они трудились по 13 часов, а обедали за кассой.