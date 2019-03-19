Дочь Началовой Вера шокирована смертью мамы

По словам Евгения, Вера была в Лондоне вместе со своим классом, когда все произошло. Именно поэтому родственники не говорили девочке о том, что состояние Юлии ухудшается.

Дочь Началовой вернулась в приподнятом настроении 18 марта. Алдонин набрался мужества в то время, когда они ехали из аэропорта домой и сообщил: «У меня тяжелая новость для тебя: мамы больше нет».

Евгений рассказал, что Вера не понимала почему так произошло, ведь её мама только ложилась на плановую чистку и все было хорошо.

“Она не могла поверить, была шокирована и до сих пор”,

— рассказал папа девочки.

Сейчас решается вопрос о том, с кем и где будет жить 12-летняя дочь Юлии Началовой. Кроме любящего папы у неё есть бабушка и дедушка. Однако её семья отметила, что даст девочке возможность сделать самостоятельный выбор.