«Сердце рыдает и не способно это принять»: звезды скорбят о Юлии Началовой

Юлия Началова скончалась 16 марта. Ей было всего 38 лет. Певица была введена в искусственную кому и долго находилась на грани жизни и смерти, однако последняя победила. Певицы не стало. Звездные коллеги до сих пор не могут поверить в произошедшее, оплакивают утрату и выражают слова сочувствия родным и близким на своих страничках в социальных сетях. Соболезнование выразила Алла Пугачева. «Пока тебя помнят и любят, ты бессмертна. Прощай светлая, добрая и талантливая девочка», — написала Примадонна. Максим Галкин написал, что не может сдержать слез и вспоминает о том, как работали вместе. «Больно, что ушел такой светлый, талантливый человек. Мы переживали, следили за новостями о ее состоянии, но уверены были, что поправится. Мы недавно вместе снимались, смеялись. 38 лет, бедная девочка. До слез», — написал Максим. Николай Басков вспомнил, что также работал с Юлией: «Юлечка, сколько лет мы были рядом, сколько программ и поездок, я больше не услышу твой заразительный смех и волшебный голос! Почему так несправедливо? Ты навсегда останешься в сердце». Влад Топалов, который дружил с Юлией с детства, написал, что она останется в его сердце. «Мы были знакомы 29 лет! Это почти вся жизнь! Царствие Небесное, родная! Ты навсегда останешься в наших сердцах! Твой талант и душа будут всегда звучать в твоем голосе! Любим тебя! С Богом!», — написал Влад. Филипп Киркоров написал, что Началова стала ангелом: «Больно и несправедливо рано. Почему Бог забирает их так рано? Неужели на небе не хватает ангелов? Прощай, ангел Юля». Наталья Подольская написала, что не может осознать случившееся и находится в шоковом состоянии. «Сказать, что я в шоке и в ужасе это не сказать ничего! Доченька Верочка, родители миленькие! Держитесь! Сердце рыдает и не способно это принять», — написала она.