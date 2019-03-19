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«Сердце рыдает и не способно это принять»: звезды скорбят о Юлии Началовой 

СОК.медиа 1 час назад
Фото: СОК.медиа
Юлия Началова скончалась 16 марта. Ей было всего 38 лет. Певица была введена в искусственную кому и долго находилась на грани жизни и смерти, однако последняя победила. Певицы не стало. Звездные коллеги до сих пор не могут поверить в произошедшее, оплакивают утрату и выражают слова сочувствия родным и близким на своих страничках в социальных сетях.

Соболезнование выразила Алла Пугачева.

«Пока тебя помнят и любят, ты бессмертна. Прощай светлая, добрая и талантливая девочка»,
— написала Примадонна.
Максим Галкин написал, что не может сдержать слез и вспоминает о том, как работали вместе.
«Больно, что ушел такой светлый, талантливый человек. Мы переживали, следили за новостями о ее состоянии, но уверены были, что поправится. Мы недавно вместе снимались, смеялись. 38 лет, бедная девочка. До слез»,
— написал Максим.

Николай Басков вспомнил, что также работал с Юлией:

«Юлечка, сколько лет мы были рядом, сколько программ и поездок, я больше не услышу твой заразительный смех и волшебный голос! Почему так несправедливо? Ты навсегда останешься в сердце».

Влад Топалов, который дружил с Юлией с детства, написал, что она останется в его сердце.

  • «Мы были знакомы 29 лет! Это почти вся жизнь! Царствие Небесное, родная! Ты навсегда останешься в наших сердцах! Твой талант и душа будут всегда звучать в твоем голосе! Любим тебя! С Богом!»,
— написал Влад.

Филипп Киркоров написал, что Началова стала ангелом:

«Больно и несправедливо рано. Почему Бог забирает их так рано? Неужели на небе не хватает ангелов? Прощай, ангел Юля».

Наталья Подольская написала, что не может осознать случившееся и находится в шоковом состоянии.

«Сказать, что я в шоке и в ужасе это не сказать ничего! Доченька Верочка, родители миленькие! Держитесь! Сердце рыдает и не способно это принять»,
— написала она.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Влад Топалов , Наталья Подольская , Николай Басков , Юлия Началова , Максим Галкин , Алла Пугачева
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