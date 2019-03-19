Дочь Парфенова рассказала, почему в детстве считала себя приемным ребенком

Девушке и ее родителям пришлось столкнуться с дислексией и другими особенностями развития.

Известный журналист, писатель, телеведущий, режиссер и актер Леонид Парфенов с 1987 года живет в браке с телеведущей и журналистом Еленой Чекаловой . Вместе пара воспитала сына Ивана и дочь Марию, которые получили прекрасное образование. Недавно Мария дала интервью, в котором призналась, что родителям пришлось с ней нелегко. Дело в том, что дочь известных журналистов — человек с дислексией. Сейчас Мария является соучредителем Ассоциации родителей и детей с дислексией, имеет прекрасную работу и довольно известна в определенных кругах. Однако в детстве ей пришлось нелегко. Учиться и получать знания наравне со всеми Марии мешала дислексия, а в России до сих пор многие жители мало знакомы с данной особенностью и тем, как нужно воспитывать таких детей. На днях Мария дочь Леонида Парфенова дала большое интервью, рассказав о том, как ей удалось преодолеть все трудности и почему теперь она помогает всем, кто обращается за помощью с такими же проблемами.

К моей дислексии и дисграфии прилагались дискалькулия и легкая форма синдрома дефицита внимания; c любыми знаковыми системами — буквы, цифры, ноты, — возникали трудности освоения. Так еще и никакой усидчивости! Но, знаешь, я бы хотела сразу оговорить, что бы я сейчас ни сказала или ни рассказала — это не осуждение моих родителей, а рассказ о нашем совместном пути и наших победах. Я вообще не осуждаю ни учителей, ни родителей, они просто не понимали, с чем мы все столкнулись,

— начала рассказывать о своей жизни Мария в разговоре с порталом «Православие и мир».

Она призналась, ее успешным родителям было тяжело принять отсутствие успехов у дочери в элементарных вещах. Однако Мария очень благодарна, что они сделали все для ее развития, а главное — нашли педагогов, работавших с индивидуальным подходом, необходимым для детей с дислексией.

До 9-го класса я была почти уверена, что меня удочерили,

— признается Мария, которая никак не могла поверить, что у таких успешных родителей может родиться дочь с особенностями.

Да и учительница начальных классов вечно утверждала, что вот такая, как Мария, просто не может «быть дочерью своих талантливых и умных родителей». Даже воспитатели в детском саду постоянно называли ее неспособной, неразвитой, ленивой.

Мария понимала, что родители очень переживают, но не могла достичь требуемых от нее успехов.

Это когда ты знаешь и каждую секунду помнишь о том, что все вокруг тебя — могут, а ты — нет: писать или считать, работать в одном темпе с классом, определять время, знать, сколько дней в месяце, или стихи учить, неважно. Ты ничего из этого не можешь так, как могут другие. Но именно по этим параметрам твои самые главные люди продолжают сравнивать тебя с кем-то, чаще всего с тем, кого ты знаешь, что отдельно больно. Потому что это сравнение всегда не в твою пользу,

— продолжила она рассказ.

Однако Марии повезло. В третьем классе в их школе появилась учительница, которая распознала дислекцию у девочки. Педагог призналась, что незнакома с методами воспитания таких детей, но посоветовала перевести ребенка в другую школу. Именно это в итоге и сделали Елена и Леонид.

Меня перевели в школу «Золотое сечение», где мне повезло: сейчас я понимаю, что около 60% учеников в нашем классе имели те или иные формы трудностей. И это было очень круто в том смысле, что я оказалась в среде, где и учителя, и дети понимали, что все мы разные и это — здорово. А еще в такой среде над тобой меньше смеются, если ты что-то делаешь не как все или даже хуже всех. Тут я полюбила ходить в школу,

— говорит Мария.

Чуть позже ей даже удалось сдать ЕГЭ по русскому языку на четверку, а папа тогда не поверил такому успеху. Однако разгадка была рядом. Просто педагог по русскому языку обладала большим терпением и придумывала для Марии самые разные способы освоения правил русского языка и расширения словарного запаса: понятные таблички, необычные задания, рифмы.

Именно тогда я поняла, что могу намного больше, и это было новое, потрясающее ощущение,

— признается девушка.

Позже Мария получила высшее образование за границей и даже написала работу, которую опубликовали в научном журнале. Затем дочь Леонида Парфенова взяли на престижную работу. Теперь Мария является успешным профессионалом, а недавно приняла решение помогать людям с такими же проблемами и стала соучредителем Ассоциации родителей и детей с дислексией.

Теперь Мария рассказывает, что подобные сложности — это нейропсихологические особенности развития, которые есть у каждого пятого человека на Земле, которые проявляются очень индивидуально. «Если мы говорим о дислексии (и ее производных типа дисграфии, дискалькулии и так далее), то большинство людей считают, что дислексия сводится к неумению читать и писать, но это не так. Люди с дислексией сталкиваются и с другими сложностями. Очень важно понимать, что трудности обучения вообще не связаны с их низким IQ. Наоборот, считается, что у них активно задействовано правое полушарие, им под силу видеть совершенно нестандартные решения или у них высокий EQ (эмоциональный интеллект), развитое образное мышление и другие преимущества, которые надо применять и развивать дальше», — отмечает дочь Леонида Парфенова.

Она поясняет, что детей с дислексией часто слабые организационные навыки, есть проблемы с выполнением последовательных действий, сложности с определением времени на часах, такие дети часто путают дни недели или времена года. Такие дети иногда быстро устают при чтении, путают порядок букв, могут пропускать слова, перепрыгивать предложения или абзацы. Просто чтение для них оказывает в 4-5 раз больше нагрузки на мозг, чем у остальных.

А теперь представь, что перед тобой набор схожих крючков и палочек, которые путаются в голове при считывании, и к ним еще нужно правильные звуки подобрать, а над тобой стоит учительница и орет: «Ты что, Гордеева, совсем тупая (обленилась, ничего не соображаешь, не хочешь, как все, работать, одно простое предложение прочесть не можешь)?» А потом она же — эта учительница — стоит и при тебе говорит твоим родителям, что ты читаешь сколько-то там (мало!) слов в минуту и вообще не тянешь. В этот момент лучше умереть, честно,

— говорит Мария.

По ее словам, каждый родитель должен помнить, что даже гениальность — это отклонение от нормы, а потому не нужно стесняться каких-либо особенностей у ребенка. Детям с дислексией часто имеют проблемы со скоростью обработки информации и построением предложений, зато они лучше запоминают наглядные примеры и истории. «Дети с дислексией, скорее всего, будут лучше помнить, кто и что подарил двоюродной сестре на день рождения два года назад и что на ней в этот день было надето, чем свое расписание уроков. Они совершенно точно знают, как устроен круговорот воды в природе или двигатель внутреннего сгорания, но им сложно писать на одной линейке все буквы одинакового размера или решать примеры «в цепочку», — объясняет Мария

И главное, при этом, не требовать от ребенка быть похожим на всех, а найти педагогов, которые смогут обучать его с помощью тех методов, которые ребенок с особенностями усваивает лучше всего.

Сколько вообще людей, которые понимают, что мы имеем дело с особенностью восприятия информации, генетически заложенной, как цвет глаз или волос. Что такая же особенность есть, например, у Билла Гейтса или Тома Круза. Вероятно, ее обладатель, скорее всего, будет более креативен, чем другие дети, а возможно, даже вырастет гением. А может, и нет. Но главное — эту особенность нельзя изменить воспитанием. А вот испортить жизнь ее обладателю можно легко,

— заключила Мария.

Напомним, Мария Парфенова родилась в 1993 году. У нее есть старший брат Иван, который появился на свет в 1988 году. Он, кстати, уже успел сделать своих родителей бабушкой и дедушкой. В феврале 2018 года у Ивана появился на свет сын, которого назвали Михаил.