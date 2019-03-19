55-летняя Лолита показала впечатляющее преображение после макияжа

Лолита Милявская , самая раскованная звезда российского шоу-бизнеса, в очередной раз доказала, что ей нечего скрывать. Певица поделилась с поклонниками видео, на котором гримёры творят чудеса с её лицом.

«Я перед съёмкой программы "Пятница с Региной". Любите Себя»,

— лаконично подписала видео артистка.

Лолита призналась, что своим преображением «из взрослой женщины в "ничего себе"» она обязана гримёрам и нижней подтяжке лица, сделанной два года назад.

Ранее Милявская говорила, что, если бы не её публичность, она вряд ли бы легла под нож хирурга.

«Если бы я не работала в кадре, операцию бы не делала. Но я — артистка и должна хорошо выглядеть»,

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 18 Мар 2019 в 5:05 PDT — сказала Лолита в одном из интервью.

Впрочем, о своей фигуре Милявская заботится не так тщательно: многие хейтеры и коллеги по сцене посмеиваются над ней из-за нелепых и вызывающих нарядов, не соответствующих её телосложению. Особенно зрителям запомнился прозрачный обтягивающий комбинезон, который певица без стеснения продемонстрировала на своем неидеальном теле на фестивале в Баку летом 2017 года.