В августе 2018 года новостная лента запестрила заголовками о разводе Влада Соколовского и Риты Дакоты, признанных одной из самых красивых пар шоу — бизнеса. На протяжении полугода, расставание артистов обрастало новыми слухами, подробностями и историями, обличающими Влада, который до сегодняшнего дня сохранял молчание.
«Наверное, творчество существует для того, чтобы люди могли справиться с самыми сильными эмоциями. В сложный для меня период, я начал писать. Так появился альбом «Настоящий», который я готов вам сегодня показать. Этот альбом помог пережить мне те важные эмоции, ту боль, которую я испытывал. В нем очень много личного, того личного, о котором я не считал нужным писать посты», — поделился с поклонниками Влад Соколовский.
2 марта в московском «Руки Вверх! Баре» состоялось предпремьерное прослушивание альбома для самых преданных поклонников творчества артиста, которые вместе с Владом буквально «прожили» его историю, тронувшую до слез.
Сегодня альбом открылся на всех цифровых площадках страны. Это музыка для тех, кто хочет знать правду, ценит настоящее и верит в магию творчества, способную исцелить.
«Это самый откровенный и честный материал в моей жизни, которым мне хочется делиться. Возможно, сейчас не самый лучший период, чтобы делать сольный концерт, рискуя не собрать зал, но, иначе я не могу. Очень жду встречи со зрителями 30 марта в Санкт — Петербурге, чтобы показать альбом в живом исполнении с музыкантами», — поделился Влад.