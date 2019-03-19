Влад Соколовский рассказал всю правду о своей жизни

В августе 2018 года новостная лента запестрила заголовками о разводе Влада Соколовского и Риты Дакоты, признанных одной из самых красивых пар шоу — бизнеса. На протяжении полугода, расставание артистов обрастало новыми слухами, подробностями и историями, обличающими Влада, который до сегодняшнего дня сохранял молчание.

«Наверное, творчество существует для того, чтобы люди могли справиться с самыми сильными эмоциями. В сложный для меня период, я начал писать. Так появился альбом «Настоящий», который я готов вам сегодня показать. Этот альбом помог пережить мне те важные эмоции, ту боль, которую я испытывал. В нем очень много личного, того личного, о котором я не считал нужным писать посты», — поделился с поклонниками Влад Соколовский.

2 марта в московском «Руки Вверх! Баре» состоялось предпремьерное прослушивание альбома для самых преданных поклонников творчества артиста, которые вместе с Владом буквально «прожили» его историю, тронувшую до слез.

Сегодня альбом открылся на всех цифровых площадках страны. Это музыка для тех, кто хочет знать правду, ценит настоящее и верит в магию творчества, способную исцелить.