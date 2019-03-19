Объявилась мать погибшего экс-солиста «Иванушек»

Нашлась предполагаемая мать экс-солиста «Иванушек»

Масхуда Минидарова спустя чуть больше года после смерти певца решила рассказать о себе. Она дала интервью Андрею Малахову

Летом 2017 года скоропостижно скончался Олег Яковлев . Бывший солист группы «Иванушки International» за несколько дней до трагедии поступил в больницу с пневмонией. Позже его состояние улучшилось, но даже искусственная вентиляция легких не помогла артисту. Женат Яковлев не был, но несколько лет прожил вместе с Александрой Куцевол. Однако уже после смерти звезды стало известно, что, возможно, 20 лет он скрывал своего внебрачного сына Игоря. Как оказалось, он дал сыну своей племянницы Татьяны Яковлевой свое отчество и растил, как родного ребенка.

Примечательно, что у Олега практически не было родственников. О своем отце он почти ничего не знал, а его мама Людмила Жамсараевна давно умерла. Друзьям певец рассказывал, что вырос в детском доме. Однако на днях объявилась женщина по имени Масхуда Минидарова. Она заявила, что является биологической матерью Олега. Женщина стала героиней передачи «Прямой эфир», где и рассказала о том, почему молчала 47 лет. По словам Масхуды, у артиста при рождении было другое имя. «Появился как Каримов Руслан Рашидович 12 декабря 1978 года. Все фотографии сына храню с самого его детства. Кареглазый он, как отец. Черноволосый, как отец», — рассказала героиня.

кадр из передачи "Прямой эфир"

Она водила своего сына в детский сад в Зеленодольске, а затем в школу.

«До 15 с половиной лет он жил в семье. Это 1994 год, лихие 90-е. Муж у меня всегда работал начальником и по три месяца не получал зарплату. Это его напрягало. Он семью свою очень любил. Он был его отчимом. Начались проблемы с деньгами, скандалы и он начал пить. Олег его звал папой с 4 лет. Он просил его прекратить пить. В одном из разговоров он сказал Олегу, что если ему что-то не нравится, то пусть он идет к своему отцу. Вообще, мы о его отце никогда не говорили. Я от него первого мужа) ушла, когда ему было восемь месяцев», — поведала Масхуда. По ее словам, Олег ушел искать своего биологического отца и пропал. Женщина узнала своего сына, когда увидела в 1997 году его в клипе группы «Иванушки» — «Тополиный пух». Однако лично встретиться с Олегом она смогла лишь в январе 2000 года, когда группа приехала для выступления в Казань.

кадр из передачи "Прямой эфир"

Масхуда ушла от первого мужа, когда ее сыну не было и года.

«Подлетел, обнял, а сам весь дрожит. Обратилась к нему: «Скажи мне, что случилось? Как ты сюда попал?». Он палец ко рту поднес, прижался ко мне и говорит на ухо: «Ничего не говори». Я снова задала ему вопрос о том, как он попал в Москву. Он мне ответил: «Сестренку искать поехал». Тогда я поняла, что лишнего говорить нельзя», — рассказала Масхуда. Она отметила, что тогда Олег позвал ее Москву. Как оказалось, будущий певец попал в столицу, когда ушел из дома, где ему приходилось ночевать на Казанском вокзале. Когда его однажды забрали сотрудники полиции, то он им сказал, что является сиротой. В итоге мальчика отправили в детский приют. «Он не хотел возвращаться к отчиму»,

— пояснила Масхуда.

кадр из передачи "Прямой эфир"

Масхуда хранит детские снимки с сыном

По ее словам, на протяжении 25 лет она поддерживала связь с Яковлевым с помощью звонков и сообщений. Она отметила, что сын даже познакомил ее со своей возлюбленной Сашей Куцевол. В доказательство Масхуда показала переписку с сыном. Также она продемонстрировала последний подарок, который получила от певца — кольцо с большим камнем, которое Олег привез из Доминиканы. По словам Масхуды, артист считал, что его станут называть предателем, если он расскажет всю правду.

Пришла поддержать женщину на передачу и ее двоюродная сестра Гузель Сяпукова. Она отметила, что Масхуда очень переживала, когда сын ушел из дома. Девушка также призналась, что тоже узнала родственника, когда увидела его выступление по телевизору. Однако мало кто в студии поверил словам двух женщин. Многих гостей смутил тот факт, что только теперь Масхуда решила рассказать обо всем общественности.

кадр из передачи "Прямой эфир"

Гузель поддержала свою сестру.

Редакторам передачи удалось найти и предполагаемого отца Олега Рашида Каримова. Мужчина сразу отметил, что о том, что известный певец его сын, ему рассказала бывшая жена. Он сначала ей не поверил, но взглянув на фото Олега, увидел общие черты лица. Рашид хотел увидеться с сыном, но не знал, как найти его адрес в Москве. Встретится с ним ему так и не удалось.

кадр из передачи "Прямой эфир"

Рашид не успел увидеться с сыном