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Кончита Вурст кардинально сменила имидж 

Рамблер 3 часа назад
Кончита Вурст не побоялась перемен и кардинально сменила имидж. Привычной и неизменной в новом образе осталась только борода.
Вурст является сценическим образом 30-летнего певца Томаса Нойвирта. Долгое время образ Кончиты был женским. Единственное, что давало понять, что перед нами все же не представительница прекрасного пола — это борода. Однако сейчас в своем новом клипе на песню Hit Me Кончита предстала в совершенно новом, более мужском, образе.
Отметим, что певица уже успела попробовать светлый оттенок волос и побриться налысо. В своем клипе Вурст предстала в спортивном костюме, без тяжелого макияжа и с короткой стрижкой. Что самое удивительное, на ней была надета толстовка, а не роскошное платье, к которому публика уже успела привыкнуть.
Сейчас альтер эго певца приобрело более мужской образ. Возможно, облик бородатой женщины ушел раз и навсегда.
Напомним, что Кончита Вурст стала победительницей конкурса "Евровидение-2014".
Женский форум
Звёзды , Фото , Кончита Вурст
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