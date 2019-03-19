Кончита Вурст кардинально сменила имидж

Кончита Вурст не побоялась перемен и кардинально сменила имидж. Привычной и неизменной в новом образе осталась только борода.

Вурст является сценическим образом 30-летнего певца Томаса Нойвирта. Долгое время образ Кончиты был женским. Единственное, что давало понять, что перед нами все же не представительница прекрасного пола — это борода. Однако сейчас в своем новом клипе на песню Hit Me Кончита предстала в совершенно новом, более мужском, образе.

Отметим, что певица уже успела попробовать светлый оттенок волос и побриться налысо. В своем клипе Вурст предстала в спортивном костюме, без тяжелого макияжа и с короткой стрижкой. Что самое удивительное, на ней была надета толстовка, а не роскошное платье, к которому публика уже успела привыкнуть.

Сейчас альтер эго певца приобрело более мужской образ. Возможно, облик бородатой женщины ушел раз и навсегда.

Напомним, что Кончита Вурст стала победительницей конкурса "Евровидение-2014".