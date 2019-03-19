Кристина Асмус поделилась откровенным снимком из ванной

Кристина Асмус любит удивлять своих подписчиков в социальных сетях. Так, недавно она попыталась перевоплотиться в Леонида Агутина, чем немало позабавила своих поклонников, а в этот раз она решила их заинтриговать, опубликовав провокационную фотографию из ванной в одном купальнике.

«Внимание! Фото заряжено на комментарии в стиле #тыжмать»,

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 15 Мар 2019 в 3:53 PDT — подписала снимок в Instagram Асмус, понимая, что после этого в комментариях начнутся споры и критика ее поведения.

Мнения подписчиков действительно разделились. Одни осудили супругу Гарика Харламова за подобное поведение, а другие начали защищать 30-летнюю актрису, отмечая, что в этом снимке нет ничего вульгарного или постыдного.

Соцсети

«Мерзость», «Зачем выкладывать, если знаете, на что заряжено это фото. Смысл? Читать негатив?))», «Почему не обнажённая, ты же мать», «А зачем залезать в ванну в белье и поливать себя душем, странная постановка», «Кристина, как муж относится к таким фото?))) Или вы даете ему такой знак, что вам не хватает его внимания и тепла?», «Зачем такие фото? Цель?», «А что, мать не может быть сексуальной?», «Класс, есть чем хвастаться, Кристина не обращай внимания на завистников, ты классная», «Прекрасное фото, красивая девушка на нём, ничего пошлого или вульгарного, всё очень эстетично»,

— отметили поклонники в комментариях.