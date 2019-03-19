Сколько тратит Тимати на воспитание дочери

Балетная школа, изучение английского языка с преподавателем и модные куклы: во сколько обходится звездному отцу капризы маленькой принцессы.

Из игрушек юная леди предпочитает LOL Surprise стоимостью 1500 рублей за штуку. И коллекционирует куклы Bearbrick за 30 тысяч рублей каждая. В отпуск — только с папой в Майами. Там они катаются на яхте и на серфе. А если нужно устроить торжество, то только в стенах Пушкинского музея, арендованного специально для гостей праздника. Так живут настоящие принцессы Black Star.