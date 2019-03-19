Сколько тратит Тимати на воспитание дочери

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Стало известно, сколько тратит Тимати на воспитание 5-летней дочери 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Балетная школа, изучение английского языка с преподавателем и модные куклы: во сколько обходится звездному отцу капризы маленькой принцессы.
Алисе Юнусовой, дочери Тимати, всего пять, и она уже купается в роскоши: живет в Доминикане, бизнес-классом летает на уроки хореографии в Мастерскую балета Егора Симачева в Москве, а игрушки хранит в сундуке Louis Vuitton за 4 миллиона рублей.
На главное увлечение настоящей принцессы — балет, уходит около 30 тысяч рублей в месяц. При покупке абонемента стоимость немного сокращается. Для того, чтобы много путешествовать и коммуницировать с иностранцами, принцессе нужен английский язык — его изучением девочка усердно занимается в индивидуальном порядке с педагогом за 2000 рублей в час. Параллельно развивает актерский талант в творческой школе, пишет Starhit.
Из игрушек юная леди предпочитает LOL Surprise стоимостью 1500 рублей за штуку. И коллекционирует куклы Bearbrick за 30 тысяч рублей каждая. В отпуск — только с папой в Майами. Там они катаются на яхте и на серфе. А если нужно устроить торжество, то только в стенах Пушкинского музея, арендованного специально для гостей праздника. Так живут настоящие принцессы Black Star.
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Звёзды , Видео , Тимати , Louis Vuitton , StarHit
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