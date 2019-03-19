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Умершие звезды, которых по-прежнему считают живыми 

Рамблер 49 минут назад
Голливудская актриса, главная блондинка 20 века и секс-символ мирового кино Мэрилин Монро скончалась в августе 1962 года. Официальная версия гласит, что это было самоубийство, но уже много лет бродит конспирологическая теория о том, что Мэрилин не умерла. Якобы малоизвестную актрису, похожую на Монро, привезли в квартиру Мэрилин и выдали за погибшую. Саму же Монро люди президента Джона Кеннеди, с которым у неё был роман, вывезли в Швейцарию, где поселили в санатории для душевнобольных. Теория гласит, что там артистка познакомилась с врачом и вышла за него замуж. В семидесятые супруг умер, а Мэрилин Монро до сих пор жива.
О других теориях конспирологов о знаменитостях узнайте из видео.
Звёзды , Видео , Джон Кеннеди , Мэрилин Монро
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