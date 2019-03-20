Волочкова вспомнила о потере ребенка от любимого

Танцовщица согласилась дать интервью Ксении Собчак и получила массу впечатлений от беседы. Танцовщица Анастасия Волочкова и журналистка Ксения Собчак долго выясняли отношения в медийном поле, но затем публично объявили о примирении и как будто забыли о существовании друг друга. А недавно балерина дала «заклятой» бывшей подруге интервью.

Когда-то две знаменитые блондинки дружили, но с определенного момента их отношения резко ухудшились. После заявленного примирения их отношения нельзя назвать даже приятельскими: две звезды по-прежнему отпускают в адрес друг друга ироничные комментарии, хотя и не так часто, как прежде.

В этой связи согласие Анастасии дать интервью для проекта «Осторожно, Собчак!» само по себе интересно. Волочкова отметила, что собеседница неоднократно провоцировала ее. К примеру, когда ее пустили за порог знаменитого особняка, она отметила дешевизну попавшего в поле ее зрения пледа. Затем Ксения предложила балерине продемонстрировать мастерство соблазнения на операторе и получила отказ. Также Анастасия отметила, что Ксения попыталась сесть на шпагат, но у нее ничего не вышло. Не налезла на нее и балетная пачка — была мала.

Но главное впечатление на Волочкову произвели скрытые камера и микрофон, обнаруженные в бане после интервью. «Представляете, я пустила ее к себе домой, а она пришла ко мне со скрытыми камерами! — цитирует танцовщицу » Комсомольская правда ». — Мне было стыдно за Ксюшу, но я сделала вид, что ничего не заметила!».

Несмотря ни на что, Волочкова не отказалась от откровенного разговора и достаточно болезненных вопросов. К примеру, она ответила на вопрос о причинах расставания с известным бизнесменом. По словам Анастасии, последней каплей стал ребенок. Волочкова отметила, что забеременела от него много лет назад, а затем услышала предупреждение о том, что возлюбленный может забрать ребенка в случае конфликта в Дербент. Светская львица так переживала из-за этих слов, что у нее случился выкидыш.