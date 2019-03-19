Звезды, которые упорно работают, преодолевая боль

Смерть 38-летней певицы Юлии Началовой из-за сепсиса заставила многих россиян обратить внимание на здоровье наших артистов.

Юлия много лет выступала на сцене и дарила миру улыбку, несмотря на страшную боль в суставах — у девушки была подагра и другие болезни. А ведь она не одна такая — многие наши знаменитости целиком отдаются работе, наплевав свое самочувствие.

Кто-то из звезд испытывает временные трудности и борется с ними, продолжая при этом выступать, у кого-то проблемы более серьезные, способные привести к летальному исходу. Любимая работа и любовь поклонников помогают им сражаться за жизнь и выигрывать в этой войне.

Дима Билан выступил на концерте в Санкт-Петербурге со сломанной ногой

Вот свежий пример того, как молодые артисты забывают о проблемах ради того, чтобы не огорчать своих фанатов. Певец Дима Билан в минувшем месяце ухитрился поскользнуться на льду и «заработать» перелом ноги в двух местах.

Всё это было очень некстати, ведь у него в плане стояло масштабное шоу «Планета Билан», где задействованы тонны оборудования и 300 человек.

Концерт в Санкт-Петербурге, до которого оставалось несколько дней, Билан отменять не стал, он выступал перед почитателями своего таланта со сломанной ногой, чем вызвал еще больший восторг и уважение.

Но остальные концерты — в Новосибирске, Воронеже, Саратове, Ростове-на-Дону и других городах — Диме всё же пришлось перенести. Он вернулся в Москву, там ему вживили в лодыжку левой ноги пластины и шурупы. На своей странице в Instagram певец поблагодарил всех за поддержку и понимание.

«Пытаюсь отключиться от боли. Но даже обезболивающие не помогают», — рассказал он.

Диабет — не приговор для Игоря Крутого и Михаила Боярского

Знаменитый композитор Игорь Крутой однажды резко потерял в весе и это вызвало слухи о том, что у него онкология. Правду о здоровье музыканта рассказали его родственники: оказалось, что Крутой болен диабетом.

Он уже привык жить с таким диагнозом — придерживается диеты, бегает и занимается большим теннисом. Крутой чувствует себя хорошо и продолжает трудиться, несмотря ни на что.

На протяжении уже более чем 25 лет инсулинозависимым диабетиком является и один из самых народных артистов нашей страны Михаил Сергеевич Боярский. Все эти годы актер театра и кино делает уколы инсулина, чтобы держать под контролем уровень сахара в крови.

Помимо диабета у Боярского есть еще один хронический диагноз — панкреатит. По признанию актера, проблемы с поджелудочной возникли у него из-за злоупотребления алкоголем, и он не раз попадал в реанимацию и именно панкреатит стал причиной, вызвавшей диабет.

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Михаил Сергеевич признался, что игра на сцене театра действует на представителей актерской профессии не хуже, чем самая мощная анестезия. «Как правило, на сцене всё проходит. Это часто бывает, со всеми артистами: за кулисами болит, но на сцене организм входит в какое-то другое состояние, мобилизуются все силы — перестают болеть и ноги, и зубы, и спина.

На сцену выходишь и всё проходит. Важно отыграть спектакль, а потом наступает моральное удовлетворение от того, что работа сделана и достаточно качественно.

Вспомним, как Миронов играл на сцене и текст договаривал, когда его везли в карете скорой помощи. Артисты в этом плане отличаются от тех же спортсменов — спортсмен падает и его уносят с поля, артисты падают, только если умирают прямо на сцене.

Конечно, если боль настолько сильна, что ничего не можешь, приходится отменять спектакль. И такие случаи были, когда артисты падали на сцене с приступами и невозможно было закончить представление. Но если боль можно перетерпеть, то само нахождение на сцене действует как обезболивающее».

У телеведущего Юрия Николаева еще в начале 2000-х обнаружили рак кишечника. Была операция, несколько рецидивов и, наконец, ремиссия. Но затем рак проявился опять, уже в другом месте.

Не так давно Юрий Александрович отпраздновал свое 70-летие. Он говорит, что хочет жить и будет бороться до последнего. Силы для борьбы с болезнью ему дают любимая работа, супруга, которая всегда и во всем поддерживает, а также вера в Бога и икона, привезенная со священной горы Афон.

Долгое время борется с онкологией и знаменитый модельер Валентин Юдашкин. Он сильно похудел, прошел курс лечения и пережил несколько операций.

Сейчас кутюрье редко появляется на различных мероприятиях и пропускает крупнейшие показы мод. Поклонники, несмотря на слухи о неблагоприятных прогнозах, надеются, что 55-летний Юдашкин выкарабкается и продолжит заполнять собственные страницы истории мировой моды.

А если болезнь «нерукопожатная» — как у Павла Лобкова

В то время пока одни знаменитости сталкиваются лишь с физическими трудностями, кому-то приходится испытывать на себе боль от непонимания и неприятия со стороны окружающих. Журналист Павел Лобков, к примеру, еще в 2003 году узнал о том, что он ВИЧ-положителен, а в нашей стране, еще не слишком просвященной по поводу этого вируса, таким пациентам жить очень сложно.

Павлу на протяжении этих лет приходилось иметь дело как с врачами, не желающими оказывать ему медицинскую помощь, так и с оскорблениями со стороны невежд и гомофобов.