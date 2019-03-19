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«На себя не похожа»: Семенович обсуждают фанаты 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: instagram
39-летняя Анна Семенович примерила темный парик с челкой.
Поклонники Анны Семенович привыкли видеть ее задорной розовощекой блондинкой. Новый имидж певицы удивил их.
«А если так?», — написала Анна, добавив среди прочих хештеги #сменаимиджа и #кино.
По всей видимости, это — просто парик, который звезда примерила для очередных съемок. Светлые пряди никуда не делись и просвечивают сквозь темные. Однако резкие перемены вызвали бурное обсуждение внешности звезды в комментариях.
instagram
«Это вы? Вас не узнать», «Совсем на себя не похожа», «Загадочная, голливудская звезда», «Не обычно красиво», «На актрису Наталью Варлей похожа», «Аля Фрида Кало… Не ваш облик», «Нет Анечка это не твой цвет! Ты блондинка», «Блондинкой привычнее. Да и лучше мне кажется», «Нет нееееет! Совсем без изюминки», «Такой цвет простит», «Возраст прибавляет», «А мне нравится! Иногда хочется быть другой! Этот цвет естественный и лицо более худое. А блонд мне кажется лицо полнит у всех», «Походить нужно разной. Круто», — пишут фолловеры.
А как считаете вы, подходит Анне Семенович темный цвет волос?
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Звёзды , Фрида Кало , Наталья Варлей , Анна Семенович
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