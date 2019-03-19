«На себя не похожа»: Семенович обсуждают фанаты

Поклонники Анны Семенович привыкли видеть ее задорной розовощекой блондинкой. Новый имидж певицы удивил их.

«А если так?», — написала Анна, добавив среди прочих хештеги #сменаимиджа и #кино.

По всей видимости, это — просто парик, который звезда примерила для очередных съемок. Светлые пряди никуда не делись и просвечивают сквозь темные. Однако резкие перемены вызвали бурное обсуждение внешности звезды в комментариях.

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«Это вы? Вас не узнать», «Совсем на себя не похожа», «Загадочная, голливудская звезда», «Не обычно красиво», «На актрису Наталью Варлей похожа», «Аля Фрида Кало … Не ваш облик», «Нет Анечка это не твой цвет! Ты блондинка», «Блондинкой привычнее. Да и лучше мне кажется», «Нет нееееет! Совсем без изюминки», «Такой цвет простит», «Возраст прибавляет», «А мне нравится! Иногда хочется быть другой! Этот цвет естественный и лицо более худое. А блонд мне кажется лицо полнит у всех», «Походить нужно разной. Круто», — пишут фолловеры.

А как считаете вы, подходит Анне Семенович темный цвет волос?