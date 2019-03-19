Кардашян показала, как болезнь изуродовала её лицо

Ким Кардашян считают одной из сексуальных женщин, однако у модели есть свой изъян, о котором многие поклонники не догадываются. Речь идет о псориазе, который участница популярного реалити-шоу скрывает при помощи качественного макияжа.

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Первые признаки болезни Ким заметила у себя еще в 2011 году, однако рассказать об этом она решилась значительно позже. Сегодня в соц. сети Instagram модель опубликовала снимок без косметики, продемонстрировав пятна на лице. Фотографию она подписала так: «Утренний псориаз».