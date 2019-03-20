Во всей красе: звезды в прозрачных нарядах

Эти знаменитости не стесняются своего тела и не боятся шокировать окружающих, появляясь на светских мероприятиях в очень откровенных прозрачных нарядах. Комплексы, предрассудки, страх оказаться в центре внимания и подвергнуться критике? Нет, они не слышали ни о чем подобном. Они гордо и с удовольствием демонстрируют себя во всей красе, позируя десяткам фотографов практически обнаженными. Остальным остается только восхищаться, завидовать или критиковать.

Кендалл Дженнер. В отличие от своих старших сестер Ким и Одной из самых больших любительниц прозрачных парадных нарядов является. В отличие от своих старших сестер Ким и Хлои Кардашьян , о пластических операциях которых слагают легенды, она никогда не ложилась под нож хирурга ради изменений внешности. Модель очень гордится тем, чем ее наградила природа, и порой даже слишком… Часто Кендалл выходит в свет в нарядах, которые вообще сложно назвать одеждой.

Ирина Шейк считается одной из самых красивых и сексуальных планеты. И, видимо, совершенно справедливо считает, что прятать такую красоту от окружающих было бы преступлением. Супермодель часто появляется на красных дорожках в провокационных нарядах. Одним из таких стало необычное платье, в котором она была на вечеринке Vanity Fair. С левого бока Ирина выглядела практически полностью обнаженной. считается одной из самых красивых и сексуальных планеты. И, видимо, совершенно справедливо считает, что прятать такую красоту от окружающих было бы преступлением. Супермодель часто появляется на красных дорожках в провокационных нарядах. Одним из таких стало необычное платье, в котором она была на вечеринке Vanity Fair. С левого бока Ирина выглядела практически полностью обнаженной.

passion.ru

Российские знаменитости гораздо реже выходят в свет в прозрачных нарядах, так что отдуваться за всех приходится Ольге Бузовой. К примеру, на вручении музыкальной премии Musicbox она шокировала коллег, эффектно позируя в прозрачном комбинезоне, демонстрируя себя со всех ракурсов.

passion.ru

Белла Хадил выгуляла очень смелый вариант «голого» платья на благотворительном приеме amfAR. Модель выглядела так, как будто ее тело покрывали только сверкающие бриллианты. Не знаем, многим ли удалось в тот вечер смотреть Белле в глаза.