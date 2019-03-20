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Во всей красе: звезды в прозрачных нарядах 

Passion.ru 4 часа назад
Фото: Passion.ru
Эти знаменитости не стесняются своего тела и не боятся шокировать окружающих, появляясь на светских мероприятиях в очень откровенных прозрачных нарядах. Комплексы, предрассудки, страх оказаться в центре внимания и подвергнуться критике? Нет, они не слышали ни о чем подобном. Они гордо и с удовольствием демонстрируют себя во всей красе, позируя десяткам фотографов практически обнаженными. Остальным остается только восхищаться, завидовать или критиковать.
Одной из самых больших любительниц прозрачных парадных нарядов является Кендалл Дженнер. В отличие от своих старших сестер Ким и Хлои Кардашьян, о пластических операциях которых слагают легенды, она никогда не ложилась под нож хирурга ради изменений внешности. Модель очень гордится тем, чем ее наградила природа, и порой даже слишком… Часто Кендалл выходит в свет в нарядах, которые вообще сложно назвать одеждой.
Ирина Шейк считается одной из самых красивых и сексуальных планеты. И, видимо, совершенно справедливо считает, что прятать такую красоту от окружающих было бы преступлением. Супермодель часто появляется на красных дорожках в провокационных нарядах. Одним из таких стало необычное платье, в котором она была на вечеринке Vanity Fair. С левого бока Ирина выглядела практически полностью обнаженной.
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Российские знаменитости гораздо реже выходят в свет в прозрачных нарядах, так что отдуваться за всех приходится Ольге Бузовой. К примеру, на вручении музыкальной премии Musicbox она шокировала коллег, эффектно позируя в прозрачном комбинезоне, демонстрируя себя со всех ракурсов.
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Белла Хадил выгуляла очень смелый вариант «голого» платья на благотворительном приеме amfAR. Модель выглядела так, как будто ее тело покрывали только сверкающие бриллианты. Не знаем, многим ли удалось в тот вечер смотреть Белле в глаза.
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Звёзды , Хлоя Кардашьян , Кендалл Дженнер , Ирина Шейк , passion.ru
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