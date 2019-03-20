«Я прошла такую школу жизни, что стала бойцом»

21 марта на телеканале «Пятница!» стартует второй сезон проекта «Мейкаперы», в котором самые амбициозные визажисты страны поборются за звание лучшего, а следить за их состязанием, как и в первом сезоне, будет Регина Тодоренко . В преддверии выхода шоу WMJ.ru решил провести блиц-опрос с Региной и узнать, что она выберет: тайную помолвку или шумную свадьбу, секонд-хенд или брендовый магазин, яркий макияж или естественную красоту, и не только! Подробнее — в нашем материале.

WMJ.ru: Начнем с самого актуального вопроса для молодой мамы. Проспать 24 часа или улететь на уикенд в Испанию?

Регина Тодоренко:Поспать 24 часа в Испании (улыбается).

WMJ.ru: Выход на красную ковровую дорожку или вечер в одиночестве с книгой?

Р. Т. :Раньше я не задумываясь выбрала бы выход на красную дорожку! Особенно если это Каннский кинофестиваль, церемония «Оскар» или Grammy. Но сейчас я предпочту вечер с книгой, которую буду читать своему сыну.

WMJ.ru: Яркий макияж или новая прическа?

Р. Т. :Наверное, все-таки новая прическа! На съемках «Мейкаперов» я общаюсь с лучшими визажистами страны и учусь у них тонкостям правильного макияжа. Поэтому, проведя на шоу уже два сезона, не крутой, но хороший макияж могу сделать себе сама. А вот от новой прически, да еще и в салоне моего соведущего Влада Лисовца, я бы не отказалась (улыбается).

WMJ.ru: Новый выпуск шоу «Пятница с Региной» или «Орел и решка. Кругосветка» с золотой картой?

Р. Т.:«Пятница с Региной»! Все-таки это мой собственный проект, в который я вкладываю все силы, вникаю во все процессы, делаю ошибки и учусь на них. Этот проект важен для меня еще и тем, что здесь я не только телеведущая и интервьюер, а еще и продюсер. И если в «Пятнице с Региной» я делаю первые самостоятельные шаги, то «Кругосветка» в моей жизни уже была, несмотря на то что мне очень редко выпадала золотая карта. Я бы даже сказала, что в «Кругосветке» мне катастрофически не везло побыть богатой, но в этом есть и свои плюсы: я прошла такую школу жизни, что стала настоящим бойцом.

WMJ.ru: Снять клип или сняться в кино?

Р. Т. :Сняться в кино! Даже так: сняться в кино с Робертом Дауни — младшим. Мне очень хочется поработать с выдающимися актерами, режиссерами. Я думаю, что съемки в кино — это мой следующий шаг. Мне часто присылают сценарии разных фильмов, иногда очень неплохие, но раньше я все время была в путешествиях, а потом и вовсе с головой погрузилась в съемки шоу «Пятница с Региной». Думаю, что моя роль в кино просто еще зреет и ждет меня.

WMJ.ru: Тайная помолвка или шумная свадьба?

Р. Т. :Сначала тайная помолвка, затем тайная свадьба, а потом и пир на весь мир можно устроить. В моей жизни, кстати, все именно так и происходит (улыбается).

WMJ.ru: Макияж или естественная красота?

Р. Т. :Максимально естественный макияж! Я вообще приверженец всего естественного. В обычной жизни предпочитаю мейкап в стиле nude look. Кстати, одна из девочек-визажистов, с которой я познакомилась на «Мейкаперах», показала мне очень крутой кушон от L’Oreal, который делает кожу ровной и свежей, но при этом совершенно незаметен. Чудо какое-то! Хотя я совершенно не стесняюсь показать свое лицо без мейкапа и очень часто это делаю в своем Instagram.

WMJ.ru: Секонд-хенд или брендовый магазин?

Р. Т. :Секонд-хенд. Там можно найти брендовые вещи по низкой цене. А с тех пор как мы создали бренд Generation TR, я вообще не заморачиваюсь с одеждой (улыбается).

WMJ.ru: Пост в Instagram или в Twitter?

Р. Т. :Пост в Instagram! Я часто говорю, что мои подписчики — это моя фокус-группа, потому что интересуюсь их мнением и даже советуюсь по разным вопросам. В Instagram мне намного удобнее с ними общаться, поэтому я выбираю его, а не Twitter.

WMJ.ru: Устроить скандал или промолчать?

Р. Т. :Промолчать. Я обычно очень долго терплю, улыбаюсь, говорю, что все хорошо, но в определенный момент взрываюсь и могу высказать сразу все, что накопилось.