Как путешествуют звезды: бьюти-рутина в самолете

Эмилия Кларк

Кожа в любое время года требует увлажнения, поэтому актриса перед поездкой всегда собирает косметичку с уходовыми средствами. В ней всегда присутствуют очищающее средство Shiseido и увлажняющие кремы для лица и глаз.

Дрю Бэрримор

Актриса не обходится без воды в самолете. Она всегда берет с собой бутылку Evian и пьет много жидкости в течение всего полета, чтобы кожа не сохла.

Белла Хадид

А Белла всегда берет с собой в самолет эфирные масла. Это помогает ей снять стресс и не паниковать (модель не любит летать одна). Один из визажистов Беллы посоветовала ей брать саше с жидким женьшенем — они дают прилив энергии. О том, какие средства стоит взять с собой в полет, читайте здесь.

Марго Робби

Актрису даже в аэропорту поджидают папарацции, поэтому ей приходится наносить макияж. Но на борту Марго его обязательно снимает — использует салфетки Johnson & Johnson , затем Peter Toth Roth, чтобы выровнять цвет лица. Также в ее косметичке есть увлажняющий крем с розовыми лепестками Immediate Moisture Facial Hydrosol, Aesop и эликсир Caudalie Beauty. Все средства она берет в самолет, поэтому заранее покупает их в travel-формате.

Хейли Бибер

Хейли не любит путешествовать с макияжем (она редко красится и использует лишь несколько средств, о которых мы писали здесь https://beautyhack.ru/novosti/nezamenimye-sredstva-v-kosmetichke-5-byuti-sekretov-heyli-biber). Во время перелета модель наносит только увлажняющий крем и пьет много воды.