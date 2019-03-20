«На сцену выскочил какой-то инопланетянин»

Андрей Григорьев-Апполонов, известный как «рыжий из Иванушек», поздравил с 70-летним юбилеем Валерия Леонтьева и рассказал о своих первых впечатлениях от встречи с артистом. Солисту Иванушек тогда было 8 лет, и эта встреча во многом для него стала судьбоносной.

На своей странице в Instagram артист выложил фотографию, которую после той встречи он на эмоциях «умолил купить маму в 1979 году после концерта Валерия Леонтьева в Сочи».

Также Григорьев-Апполонов рассказал, что в своем юном возрасте он много бывал на концертах артистов, которые неподвижно стояли на сцене, Леонтьев же оказался совсем не таким. Яркое шоу и яркий костюм произвели на Григорьева-Апполонова неизгладимое впечатление.

«А тут вдруг на сцену выскочил какой-то инопланетянин в серебряном комбинезоне, с африканской шевелюрой, с балетом, шариками и супер песнями!»

— поделился эмоциями солист Иванушек.

Певец отметил, что именно после этого концерта он сказал маме, что хочет быть артистом.

Музыкант признался, что спустя 30 лет после этого случая он уже смог лично артисту рассказать о том, какое сильное тогда испытал переживание. Он признался, что оба «прослезились» после этого признания.

Напомним, что 19 марта Леонтьеву исполнилось 70 лет.