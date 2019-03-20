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Высоцкая с мужем поучаствовала в сессии для Tatler 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: teleprogramma.pro
45-летняя Юлия Высоцкая в своем микроблоге опубликовала свежее черно-белое фото из недавней фотосессии для журнала Tatler. В кадре она запечатлена вместе с 81-летним супругом режиссером Андреем Кончаловским.
«Это моя любимая фотография из #съемки @tatler_russia, что-то тут случилось… Этот кадр снимали последним, видимо все на съёмочной площадке одновременно улыбнулись! И да! Хочу это платье! Уже знаю, куда бы нацепила…» — подписала свое фото Юлия Высоцкая.
Ранее телеведущая уже делилась снимками с супругом. Тогда светская львица обратилась к своим верным почитателям, спросив у них о главных качествах мужчины. Сама Юлия указала на чувство юмора. Примечательно, что в одном из своих интервью телеведущая призналась, что предпочтения ее избранника отразились и на создании ее образа.
@juliavysotskayaofficial
По словам супруги Андрея Сергеевича, ее второй половинке нравятся «умытые лица». Даже в юности Высоцкая не обращала внимания на наряды, а краситься в повседневной жизни она перестала еще в шестнадцать лет. Макияж актриса использует крайне редко, в основном для съемок или выхода в свет.
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