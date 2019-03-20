57-летняя Андреева предстала в неожиданном образе

Андреева предстала в неожиданном образе

Екатерина Андреева много работает и много путешествует. На сей раз ведущая Первого канала отправилась в Дубай, где предстала в неожиданном образе.

Екатерина Андреева является одни из знаковых лиц Первого канала. В качестве ведущей она работает на "первой кнопке" много лет, без не сложно представить программу "Время". Несмотря на обилие работы, свободное время Екатерина предпочитает проводить в путешествиях.

На сей раз 57-летняя ведущая отправилась в Дубай. Андреева опубликовала фотографию, сделанную на пляже во время заката.

"Полутона, полупрозрачность, полуулыбка, полушаг, полувеселость, полусчастье, полутерпенье, полумрак. Вечер… Настроение предзакатное… Кругляш забирает свое тепло… И хочется не крикнуть ему, а прошептать… остановись, Светило, ты прекрасно … (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)"

— написала Екатерина Андреева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 19 Мар 2019 в 9:33 PDT А еще телеведущая опубликовала фотографию, на которой предстала в молодежном образе: тунике и рваных джинсах. Большая дырка украсила колено 57-летней Екатерины Андреевой. Завершали образ золотая куртка и сумка через плечо в тон.

Многочисленные поклонники пришли в восторг от необычного образа ведущей Первого канала. "Вы переворачиваете мои взгляды на моду для… хочу также молодо выглядеть… Вижу цель иду к ней", "Красоточка!", "Замечательно выглядите, мотивируете нас к прекрасному!😁", "Королева наша!❤! — рассыпались в комплиментах подписчики Екатерины Андреевой.