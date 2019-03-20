Дакота призналась, что была влюблена в девушку

Певица Рита Дакота возмутилась реакцией ее поклонников на то, что она поцеловала в губы подругу Айзу Анохину и выложила фото этого момента в свой аккаунт в Instagram.

Дакота написала новый пост, в котором резко ответила всем тем, кто написал ей в комментариях негативные комментарии на тему однополых отношений, и призналась, что в прошлом она была влюблена в девушку.

Певица заявила, что все понимают, что она и ее подруга-дизайнер не пара, однако, ей стало обидно на тех представителей ЛГБТ, которые на нее подписаны и читали эти комментарии. Она добавила, что не понимает, как ориентация может как-то быть связана с «междомением „фу“.

»Я, например, в 19 лет была влюблена в девушку безответно, писала ей стихи даже. В личность была влюблена, в душу её. Такой был период моего становления и взросления, ничего постыдного в этом не вижу»,

Кроме того, звезда добавила, что, по ее мнению, не может быть стыдно любить кого-либо. Она написала, что, хоть и сторонница традиционных отношений, не понимает резко негативную реакцию по поводу нетрадиционных отношений, если речь не идет о пропаганде.