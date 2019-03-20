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Дакота призналась, что была влюблена в девушку 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Певица Рита Дакота возмутилась реакцией ее поклонников на то, что она поцеловала в губы подругу Айзу Анохину и выложила фото этого момента в свой аккаунт в Instagram.
Дакота написала новый пост, в котором резко ответила всем тем, кто написал ей в комментариях негативные комментарии на тему однополых отношений, и призналась, что в прошлом она была влюблена в девушку.
Певица заявила, что все понимают, что она и ее подруга-дизайнер не пара, однако, ей стало обидно на тех представителей ЛГБТ, которые на нее подписаны и читали эти комментарии. Она добавила, что не понимает, как ориентация может как-то быть связана с «междомением „фу“.
»Я, например, в 19 лет была влюблена в девушку безответно, писала ей стихи даже. В личность была влюблена, в душу её. Такой был период моего становления и взросления, ничего постыдного в этом не вижу»,
— написала Дакота, отметив, что, возможно, подобная реакция читателей — это отголоски пост-советского воспитания.
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Под предыдущей фоткой наудаляла десятки жутких комментов про «фу бля мерзкие лесбухи». Не потому что за себя обидно, ведь мы с Айзой не пара, всем это понятно. А потому что обидно за подписанных на меня представителей ЛГБТ. С каких пор сексуальная ориентация может быть позорной и иметь хоть какое-то отношение к междометию «фу»? Мы в каменном веке живём что ли? Или это отголоски пост-советского воспитания? Я, например, в 19 лет была влюблена в девушку безответно, писала ей стихи даже. В личность была влюблена, в душу её. Такой был период моего становления и взросления, ничего постыдного в этом не вижу. Любить (даже человека своего пола) не стыдно. Стыдно — не уметь любить, а уметь только ненавидеть. Я представитель традиционных сексуальных отношений, но если нетрадиционные не носят никакой формы пропаганды, каким боком они так сильно задевают конкретно вас? Объясните позицию, очень хочется прочесть что-то более весомое, чем «фу мерзко». Давайте обсудим?👇🏼. Ph: @sukhoveiii muah: @karisha_cooper

Публикация от  РИТА DАКОТА (@ritadakota)

Кроме того, звезда добавила, что, по ее мнению, не может быть стыдно любить кого-либо. Она написала, что, хоть и сторонница традиционных отношений, не понимает резко негативную реакцию по поводу нетрадиционных отношений, если речь не идет о пропаганде.
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