Дакота призналась, что была влюблена в девушку 

»Я, например, в 19 лет была влюблена в девушку безответно, писала ей стихи даже. В личность была влюблена, в душу её. Такой был период моего становления и взросления, ничего постыдного в этом не вижу»,
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Под предыдущей фоткой наудаляла десятки жутких комментов про «фу бля мерзкие лесбухи». Не потому что за себя обидно, ведь мы с Айзой не пара, всем это понятно. А потому что обидно за подписанных на меня представителей ЛГБТ. С каких пор сексуальная ориентация может быть позорной и иметь хоть какое-то отношение к междометию «фу»? Мы в каменном веке живём что ли? Или это отголоски пост-советского воспитания? Я, например, в 19 лет была влюблена в девушку безответно, писала ей стихи даже. В личность была влюблена, в душу её. Такой был период моего становления и взросления, ничего постыдного в этом не вижу. Любить (даже человека своего пола) не стыдно. Стыдно — не уметь любить, а уметь только ненавидеть. Я представитель традиционных сексуальных отношений, но если нетрадиционные не носят никакой формы пропаганды, каким боком они так сильно задевают конкретно вас? Объясните позицию, очень хочется прочесть что-то более весомое, чем «фу мерзко». Давайте обсудим?👇🏼. Ph: @sukhoveiii muah: @karisha_cooper