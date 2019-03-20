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Началова сумела победить рак 

RT на русском 2 часа назад
Фото: @julianachalova
Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что Началова ранее смогла победить онкологическое заболевание. Об этом он рассказал в интервью сайту kp.ru.
Иващенко сообщил, что они с Началовой подружились на проекте. По словам телеведущего, певица рассказала ему, что перед съёмками у неё на ранней стадии была обнаружена лимфома.
«С ее слов, врачи диагностировали лимфому на ранних стадиях, поэтому она справилась с ней достаточно быстро»,
— сказал Иващенко.
Он добавил, что этот разговор состоялся примерно месяц назад. Иващенко предположил, что «Началова видимо, чувствовала, что приближается непростой этап в её жизни, но не предполагала такой печальный исход».
Юлия Началова умерла вечером 16 марта после перенесённой операции на ноге. По словам её отца, причиной смерти стала остановка сердца вследствие абсцесса.
Певица будет похоронена в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище Москвы.
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