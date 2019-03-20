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Собчак и Богомолов впервые вышли в свет вместе 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Накануне в Москве состоялось вручение второй музыкальной премии BraVo в области классической музыки, собравшей не только много российских, но и мировых звезд. Своеобразными «вишенками на торте» стали в этом году звезды мирового кино Джон Траволта и Хелен Миррен. Но не они приковали к себе сотни любопытных взглядов, а Ксения Собчак и ее спутник.
Побывав на концерте, Собчак и Богомолов продолжили свой первый «официальный» выход в свет посещением премьерного показа комедии «Трезвый водитель», поставленной режиссером Резо Гигинеишвили. Позировать для съемок перед фотографами, по информации издания «Вокруг ТВ», Собчак и Богомолов отказались, как и в случае с музыкальной премией.
Напомним, известной журналистке и именитому режиссеру приписывают романтические отношения уже на протяжении нескольких месяцев. Но больше всего интерес к личной жизни звезд был подогрет, когда муж Ксении Собчак избил Богомолова у одного из московских ресторанов.
Какая-то определенность появилась только утром 8 марта, когда ведущая и ее муж одновременно опубликовали на своих страницах в Instagram посты с заявлением о том, что они расстались.
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Звёзды , Джон Траволта , Резо Гигинеишвили , Ксения Собчак , Хелен Миррен
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