Звезды, которые покинули нас с начала 2019 года

На этой неделе стало известно о смерти легендарного советского режиссера Марлена Хуциева . Он снял такие картины, как «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Июльский дождь», «Два Федора». Написал сценарии к лентам «Улица молодости», «Мне двадцать лет», «Люди 1941 года» и многим другим.

Что стало причиной смерти 93-летнего Марлена Мартыновича пока не сообщается. Однако известно, что два с половиной месяца назад он похоронил супругу Ирину Соловьеву и тяжело переживал утрату.

Начало 2019 года было тяжелым. Только в марте скончались такие выдающиеся личности, как конструктор Арнольд Селиванов, актер Владимир Этуш , певица Юлия Началова … Портал Teleprogramma.pro вспомнил тех, кто ушел от нас с начала 2019 года.

Валентина Березуцкая умерла 21 января

Актриса полюбилась зрителям небольшими, но яркими ролями в советских фильмах «Баллада о солдате», «Вызываем огонь на себя», «Непридуманная история». В фильме Леонида Гайдая « Операция «Ы» и другие приключения Шурика» она появилась в небольшом эпизоде в образе пассажирки автобуса.

Новое российское кино также не обошло стороной Валентину Федоровну: ее можно узнать в прохожей с тележкой в фильме «Антикиллер», в злой бабке в сериале «Возвращение Мухтара», в образе Феклы из ленты «Старухи» 2003 года, за которую она даже получила премию «Ника».

Вы точно знаете Березуцкую по афоризму «Не томи! Короче, Склифосовский!». Эту крылатую фразу она крикнула актеру Олегу Басилашвили , когда он пытался создать напряженную обстановку при оглашении лауреатов премии «Ника».

До 80 лет Березуцкая не переставала сниматься в кино, а потом здоровье стало подводить актрису. 21 января 2019 года в возрасте 86 лет она скончалась от сердечной недостаточности. 2 февраля звезду российского и советского кино похоронили на Хованском кладбище в Москве.

Пионер российского рэпа Кирилл Толмацкий навсегда вошел в историю отечественной музыки под псевдонимом «Децл».

Исполнителю было всего 17 лет, когда вышел его первый альбом «Кто? ты». Сказать, что дебютная пластика пользовалась популярностью — не сказать ничего. Школы России наводнили подростки в бесформенных балахонах, кедах и с дредами.

Он ушел из жизни совсем молодым: всего 35 лет… После концерта в кафе«Пош» города Ижевск у Кирилла остановилось сердце.

Арнольд Селиванов ушел из жизни 3 марта

Гениальный российский конструктор всю жизнь работал над разработкой радиосистем для спутников и радио средств связи обеспечения полетов межпланетных станций.

Благодаря Арнольду Сергеевичу мир впервые увидел фотографии поверхности Луны и цветные снимки поверхности Марса. Профессора не стало в 83 года, 3 марта.

Люк Перри был отключен от аппаратов, поддерживающих жизнь, 4 марта

Зрителям Люк полюбился после роли Дилана Маккея в популярном молодежном сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Параллельно он принимал участие и в других проектах: сыграл вампира Пайка в полнометражном фильме «Баффи — истребительница вампиров», Мартина Дево в «Пятом элементе», но ни одна роль не смогла сравниться по популярности с персонажем из «Беверли-Хиллз, 90210».

27 февраля 52-летний Люк перенес обширный инсульт. Он был доставлен в больницу, но его состояние с каждым днем становилось все хуже. 4 марта родственники приняли решение отключить актера от аппаратов, которые поддерживали в нем жизнь. Перри не стало.

Владимира Этуша не стало 9 марта

Товарищ Саахов из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», Брунс из «12 стульев», Антон Семенович Шпак из «Иван Васильевич меняет профессию» и даже Карабас-Барабас из сказки про Буратино.

Фразы его персонажей, например, «Куртка замшевая — три», ушли в народ, а герои, которых Этуш сыграл в кино, стали любимыми для нескольких поколений зрителей.

До последнего дня своей жизни Владимир Абрамович играл на сцене Театра имени Е. Б. Вахтангова и снимался в кино. 8 марта он почувствовал себя плохо, а через несколько часов, уже 9 марта, скончался в реанимации столичной клиники.

«Утренняя звезда» Юлия Началова «погасла» 16 марта

Про талантливую девочку Юлю Началову первыми узнали зрители программы «Утренняя звезда». Ей было всего 10 лет, когда она одержала победу в самом престижном детском музыкальном конкурсе страны. Взлет карьеры Началовой начался еще в школьные годы: она успевала учиться и гастролировать.

Юля всегда вела очень активную жизнь: записывала песни, выпускала новые альбомы, снималась в кино и принимала участие в телевизионных проектах. Например, выживала на необитаемом острове в четвертом сезоне шоу «Последний герой».

8 марта 2019 года Началова была госпитализирована в больницу в разгар репетиции. Оказалось, что некоторое время назад она растерла ногу и в рану попала инфекция, которая вызвала сепсис. Медики посоветовали ампутировать ногу, но певица была против. Состояние ухудшилось до такой степени, что Юлию ввели в состояние медикаментозной комы, после чего была проведена ампутация конечности. Но это уже не помогло — организм певицы не справился. 16 марта она скончалась не приходя в сознание.