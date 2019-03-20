Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александрова раскрыла секрет идеальной фигуры 

runews24.ru 3 часа назад
Фото: runews24.ru
Актриса Марина Александрова — востребованная в российской киноиндустрии актриса. Такая профессия вынуждает ограничивать себя в плане питания, поскольку необходимо всегда быть в форме для новых ролей.
Сейчас Александрова воспитывает двоих детей, и как считают фанаты, две беременности на фигуре актрисы никак не сказались.
Сама девушка отмечает, что поддерживать себя в форме ей удается благодаря питанию по системе Майера. Так, она старается питаться только здоровой пищей, чтобы не только насытиться, но и получить от этого удовольствие.
Кроме того, актриса старается медленно жевать во время приемов пищи, пить по режиму, не перекусывать и дважды в неделю отказываться от ужина.
runews24.ru: последние новости
У принца Эрнста и Екатерины Малышевой родился второй ребенок Алдонин о состоянии дочери Началовой: Вера шокирована смертью мамы Настасья Самбурская похвасталась своей двухэтажной квартирой
Звёзды , Марина Александрова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Яркие красавицы разных народов: фото18
Почему матку обвиняли во всех заболеваниях женщин
Как носить джинсы, чтобы образ выглядел дорого
10 фраз, которые вам лучше не произносить
Почему россиянкам сложно выйти замуж после 4029
Видео
Объявилась мать погибшего экс-солиста «Иванушек»
Звёзды
Стриженова: «Не прогоняйте мужа из кровати»
Звёзды
В Сети подозревают, что Водонаева ушла от мужа
Звёзды
Звезды, которые упорно работают, преодолевая боль
Звёзды
«Совсем как девочка»: Боярскую обсуждают в Сети
Звёзды
Рамблер/гороскоп на 20 марта
Психология
Почему россиянкам сложно выйти замуж после 40
Любовь
Как победить страхи
Психология
Как выглядят жены «Уральских пельменей»
Звёзды Любовь
Клиентке вживили чип в ноготь в салоне красоты
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение