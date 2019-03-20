Александрова раскрыла секрет идеальной фигуры

Актриса Марина Александрова — востребованная в российской киноиндустрии актриса. Такая профессия вынуждает ограничивать себя в плане питания, поскольку необходимо всегда быть в форме для новых ролей.

Сейчас Александрова воспитывает двоих детей, и как считают фанаты, две беременности на фигуре актрисы никак не сказались.

Сама девушка отмечает, что поддерживать себя в форме ей удается благодаря питанию по системе Майера. Так, она старается питаться только здоровой пищей, чтобы не только насытиться, но и получить от этого удовольствие.

Кроме того, актриса старается медленно жевать во время приемов пищи, пить по режиму, не перекусывать и дважды в неделю отказываться от ужина.