Марина Федункив готова оставить профессию ради ребенка

Ради ребенка звезда даже готова уйти из профессии.

Популярная актриса Марина Федункив , ставшая известной благодаря участию в сериале «Реальные пацаны» и шоу «Comedy Woman», в свои 45 лет еще не успела стать мамой. На днях в телешоу «Судьба человека» во время беседы с ведущим Борисом Корчевниковым звезда объяснила, почему так произошло и сделала неожиданное признание — она хочет усыновить ребенка.

Марина Федункив решилась поговорить о браке с бывшим мужем Михаилом. Звезда очень хотела детей, но не была готова рожать их от данного мужчины.

Человек был зависим от наркотиков. Я его пыталась оттуда вытащить всяческими способами. Я себе поставила задачу, что я должна это сделать. Миссия оказалась невыполнима. От больного человека рожать детей? Я думала, что могу изменить этот мир. Я была одержима этим желанием,

— призналась актриса.

Сейчас Марина Федункив уже рассталась с бывшим возлюбленным и сожалеет, что в ее возрасте тяжело выносить и родить самостоятельно. Однако звезда решила не отказываться от желания стать матерью. Более того, актриса заявила, что планирует усыновить «особенного ребенка».

Если я на это решусь, я уйду из профессии, потому что надо заниматься этим ребенком,

— заметила Марина Федункив.