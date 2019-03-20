«Совсем как девочка»: Боярскую обсуждают в Сети

Актриса опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой запечатлена без грамма косметике на лице.

Несмотря на то, что 33-летняя актриса Елизавета Боярская очень много работает и занимается воспитанием двоих детей, ей удается чудесным образом всегда выглядит свежо и красиво. На днях миловидная артистка решила в очередной раз порадовать своих поклонников фотографией без мейкапа. И даже усталость из-за тяжелых рабочих будней в театре не сказалась на ее обаянии и красоте, она все равно собрала множество восторженных комментариев и более 76 тысяч лайков.

«Лицо, когда 2 дня подряд ты сходила с ума (Офелия «Гамлет»), на следующий день тебя обманули и бросили (Варя «Вишневый сад»), потом отравили (Луиза «Коварство и любовь»), ну а сегодня просто рухнули все надежды и пришлось уехать работать на кирпичный завод (Ирина «Три сестры»)», — подписала снимок Елизавета и оставила хэштеги с названиями постановок.

@lizavetabo

Отклик от поклонников она получила незамедлительно. Одни просто оставили эмодзи сердечек и цветочков, а другие не поскупились на восторженные комментарии: «И после всего этого получается такая куколка?», «Какая вы здесь молоденькая, прям совсем девочка 16 лет!», «Как у Вас на все хватает сил. Восхищаюсь Вами», «Прекрасная Лиза. Даже, когда уставшая».

Боярская часто радует своих подписчиков фотографиями и видео, рассказывает о рабочих буднях и выходных или просто желает хорошего дня своим поклонникам. При этом насыщенная реальная жизнь артистки никак не страдает — она успевает активно участвовать в театральных постановках, вести семейный быт и посещать различные светские мероприятия.