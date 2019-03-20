Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Совсем как девочка»: Боярскую обсуждают в Сети 

Passion.ru 57 минут назад
Актриса опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой запечатлена без грамма косметике на лице.
Несмотря на то, что 33-летняя актриса Елизавета Боярская очень много работает и занимается воспитанием двоих детей, ей удается чудесным образом всегда выглядит свежо и красиво. На днях миловидная артистка решила в очередной раз порадовать своих поклонников фотографией без мейкапа. И даже усталость из-за тяжелых рабочих будней в театре не сказалась на ее обаянии и красоте, она все равно собрала множество восторженных комментариев и более 76 тысяч лайков.
«Лицо, когда 2 дня подряд ты сходила с ума (Офелия «Гамлет»), на следующий день тебя обманули и бросили (Варя «Вишневый сад»), потом отравили (Луиза «Коварство и любовь»), ну а сегодня просто рухнули все надежды и пришлось уехать работать на кирпичный завод (Ирина «Три сестры»)», — подписала снимок Елизавета и оставила хэштеги с названиями постановок.
@lizavetabo
Отклик от поклонников она получила незамедлительно. Одни просто оставили эмодзи сердечек и цветочков, а другие не поскупились на восторженные комментарии: «И после всего этого получается такая куколка?», «Какая вы здесь молоденькая, прям совсем девочка 16 лет!», «Как у Вас на все хватает сил. Восхищаюсь Вами», «Прекрасная Лиза. Даже, когда уставшая».
Боярская часто радует своих подписчиков фотографиями и видео, рассказывает о рабочих буднях и выходных или просто желает хорошего дня своим поклонникам. При этом насыщенная реальная жизнь артистки никак не страдает — она успевает активно участвовать в театральных постановках, вести семейный быт и посещать различные светские мероприятия.
Напомним, что в начале декабря 2018-го года Елизавета Боярская и ее супруг Максим Матвеев стали родителями во второй раз, о чем незамедлительно сообщил брат актрисы на своей страничке в соцсети. Малыш появился на свет в одной из клиник в Санкт-Петербурге. Как сообщали в окружении артистки, Боярская была заинтересована не в престижности роддома, а в высоком уровне квалификации врачей, поэтому и рождение второго ребенка она доверила Любови Ивановне Глейм, акушеру-гинекологу, благодаря которому появился на свет ее первенец. Счастливые родители решили назвать младшего наследника Григорием, также у Боярской и Матвеева подрастает 6-летний сын по имени Андрей.
Passion.ru: последние новости
Смело! Дженнер, Шейк, Бузова и другие звезды, которые не стесняются выходить в свет в прозрачных нарядах Екатерина Малышева и принц Эрнст Ганноверский снова стали родителями «Совсем на себя не похожа»: темноволосую Анну Семенович обсуждают поклонники
Женский форум1
Звёзды , Видео , Елизавета Боярская , Максим Матвеев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как носить джинсы, чтобы образ выглядел дорого
10 фраз, которые вам лучше не произносить
Почему россиянкам сложно выйти замуж после 402
Как путешествуют звезды: бьюти-рутина в самолете
Методы борьбы с целлюлитом
Видео
Объявилась мать погибшего экс-солиста «Иванушек»
Звёзды
Звезды, которые упорно работают, преодолевая боль
Звёзды
«Совсем как девочка»: Боярскую обсуждают в Сети
Звёзды
Рамблер/гороскоп на 20 марта
Психология
Почему россиянкам сложно выйти замуж после 40
Любовь
Как победить страхи
Психология
Как выглядят жены «Уральских пельменей»
Звёзды Любовь
Клиентке вживили чип в ноготь в салоне красоты
Красота
Кардашян показала, как болезнь изуродовала её лицо
Звёзды
«На сцену выскочил какой-то инопланетянин»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение