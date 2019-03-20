«Не прогонять мужа из кровати»: Стриженова о счастье

Жесткая критика со стороны телезрителей не заставила телеведущую Екатерину Стриженову опустить руки, а наоборот только подстегнула на борьбу с лишними килограммами, в которой ее поддержал и супруг.

Когда Екатерина вела программу «Доброе утро» она была явным фаворитом зрительских симпатий, а вот в роли соведущей политической передаче не все восприняли ее хорошо. Многие начали засыпать руководства канала жалобами, что женщина не дотягивает по уровню до общественно-политического ток-шоу. Кроме того, они советовали ей похудеть.

«Стриженову никто и никуда задвигать не намерен. К ней претензий нет», — последовал ответ от администрации «Первого» и она по-прежнему выходит в эфир на федеральном канале. Однако за свою фигуру телезвезда все же взялась с удвоенной силой.

«Я потеряла 10 кг и уменьшилась в объёме на два размера! Я не испытывала чувство голода! Поэтому за эти 3 месяца ни разу не сорвалась на фрукты и сладости! Я не железный человек, но это получилось», — поделилась своими результатами в соцсети Екатерина. И пользователи не замедлили похвалить свою любимицу, ведь свободные «балахоны», которые скрывали недостатки фигуры, она сменила на привлекательные облегающие наряды.

Екатерина призналась, что время от времени вступает в беспощадную борьбу за стройность, но стоит ей расслабится и вес она может набрать снова. Осенью прошлого года ведущая Первого канала отправилась в Карелию в специализированную детокс-клинику, где специально для нее разработали индивидуальную программу питания. Она пила овощные отвары и угощалась чипсами из кабачков и томатов. Там же прошла сеанс лечения в соляной пещере и ходила на гидромассаж. Муж телеведущей Александр Стриженов отправился в Калерию вместе с супругой, поскольку пара давно уже выработала для себя правила, которые позволяют им уже больше 31 года быть примером идеального брака.