Жесткая критика со стороны телезрителей не заставила телеведущую Екатерину Стриженову опустить руки, а наоборот только подстегнула на борьбу с лишними килограммами, в которой ее поддержал и супруг.
Когда Екатерина вела программу «Доброе утро» она была явным фаворитом зрительских симпатий, а вот в роли соведущей политической передаче не все восприняли ее хорошо. Многие начали засыпать руководства канала жалобами, что женщина не дотягивает по уровню до общественно-политического ток-шоу. Кроме того, они советовали ей похудеть.
«Стриженову никто и никуда задвигать не намерен. К ней претензий нет», — последовал ответ от администрации «Первого» и она по-прежнему выходит в эфир на федеральном канале. Однако за свою фигуру телезвезда все же взялась с удвоенной силой.
«Я потеряла 10 кг и уменьшилась в объёме на два размера! Я не испытывала чувство голода! Поэтому за эти 3 месяца ни разу не сорвалась на фрукты и сладости! Я не железный человек, но это получилось», — поделилась своими результатами в соцсети Екатерина. И пользователи не замедлили похвалить свою любимицу, ведь свободные «балахоны», которые скрывали недостатки фигуры, она сменила на привлекательные облегающие наряды.
Екатерина призналась, что время от времени вступает в беспощадную борьбу за стройность, но стоит ей расслабится и вес она может набрать снова. Осенью прошлого года ведущая Первого канала отправилась в Карелию в специализированную детокс-клинику, где специально для нее разработали индивидуальную программу питания. Она пила овощные отвары и угощалась чипсами из кабачков и томатов. Там же прошла сеанс лечения в соляной пещере и ходила на гидромассаж. Муж телеведущей Александр Стриженов отправился в Калерию вместе с супругой, поскольку пара давно уже выработала для себя правила, которые позволяют им уже больше 31 года быть примером идеального брака.
«Мы не расстаемся больше чем на две недели. Не грузим друг друга. Если кто-то задерживается, сообщаем друг другу, чтобы не заставлять волноваться. У нас есть такие знакомые — человек уходит и приходит через три дня: «хлебушка пошел купить». Саша меня всегда ставит в известность, что занят. Он говорит, что где-то, я ему верю. Никогда его не проверяла. Не рылась в его записных книжках, не лазила по карманам. Да, он мне и не давал повода! И еще для меня важное правило: никогда мужа нельзя прогонять с кровати — какие бы конфликты ни были в течение дня! Что бы ни случилось днем, мы встречаемся в постели, и снова — муж и жена!», — поделилась рецептом семейного счастья Екатерина с kp.ru.