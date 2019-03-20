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Монархи, которые женились на простолюдинках 

Anews 32 минуты назад
Фото: Anews
Монарший этикет формировался веками и строго держался за свои принципы все это время. Однако в современном мире стали появляться случаи, когда монархи женились не по протоколу, а по велению сердца.

Король Испании Фелипе VI

Король Испании Фелипе VI и Летиция Ортис поженились в 2004 году. Летиция работала журналисткой и прежде уже успела побывать замужем. Поначалу она отказывала королю Фелипе в свиданиях. Но Фелипе проявил королевскую выдержку, чем и завоевал сердце Летиции.

Князь Монако Альбер II

В июле 2011 года князь Монако Альбер II женился на простолюдинке Шарлен Уиттсток. Девушка родилась в небогатой многодетной семье, занималась плаванием и выступала на Олимпийских играх в Сиднее под флагом ЮАР. Со своим мужем она познакомилась еще в 2000 году. После свадьбы у семейной пары появились близнецы Жак и Габриэлла.
Anews

Кронпринц Дании Фредерик

Фредерик познакомился со своей будущей женой Мэри Дональдсон в 2000 году, во время Олимпийских игр в Сиднее. Мэри является простолюдинкой из семьи эмигрантов из Шотландии.
Ее отец Джон Дональдсон — профессор прикладной математики. Мэри обучалась коммерции и юриспруденции в университете Тасмании.
Спустя год после знакомства Мэри переехала жить в Европу. В 2002 году Фредерик официально представил Мэри своей семье, а в 2004 году пара поженилась.
Anews

Принц Эрнст Август Ганноверский

Потомок британских монархов в 2017 году взял в жены простую русскую девушку — дизайнера Екатерину Малышеву. Они познакомились, когда Екатерина училась в Институте искусств в Лондоне. На церемонию бракосочетания приехала только мать Эрнста Августа Шанталь Хохули. Отец же не одобрил выбор сына и отказался посетить мероприятие.
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