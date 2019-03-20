Как сейчас выглядит Твигги

Твигги (настоящее имя Лесли Хорнби) была королевой стиля 60-х годов. Еще в 16 лет она стала одной из первых супермоделей мира. Сейчас ее нередко можно увидеть на светских мероприятиях, а недавно она присутствовала на церемонии в Букингемском дворце. Принц Чарльз пригласил ее, чтобы вручить орден Британской империи за вклад в индустрию моды.

История Твигги началась со встречи с парикмахером. Он изменил ее стрижку и попросил стать лицом салона красоты. Твигги согласилась, а через некоторое время снимок того салона красоты увидел журналист. Он опубликовал ее портрет в газете с названием «Лицо 1966 года». С того момента и началась невероятная история супермодели.

За первые несколько лет она заработала баснословные суммы, снялась в кино, получила два «Золотых глобуса» и попробовала себя в музыке. Альбомы Твигги слушала вся Япония, хотя в Европе ее больше полюбили как актрису.

Anews

На Твигги хотели походить миллионы девушек во всем мире: они худели, при помощи косметики визуально увеличивали глаза, делали ту самую короткую стрижку.

На данный момент Твигги 69 лет. За последнее время она провела 5 сезонов шоу «Топ-модель по-американски», ведет активный образ жизни. С 1988 года Твигги счастлива замужем за Ли Лоусоном. Это ее второй брак.