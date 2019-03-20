Стало известно, с кем теперь будет жить дочь Началовой

Изначально предполагалось, что дочь Юлии Началовой будет воспитывать отец — футболист Евгений Алдонин . Но у него уже своя семья — молодая жена и маленький сын, поэтому решение было принято иное.

Дочь будет жить с родителями Юлии, которые уже собирают документы для оформления опеки над 12-летней девочкой.

Как сообщила мать футболиста, решение принималось мирно и с учетом интересов каждого члена семьи.

Юлия Началова скоропостижно скончалась в возрасте 38 лет 16 марта. За пять дней до этого певицу положили в больницу. По словам представителей артистки — планово, по другим данным это была экстренная госпитализация из-за повышенного уровня сахара в крови. Затем стало известно, что у певицы серьезные осложнения на фоне развития красной волчанки и гангрена ноги. Было принято решение о срочной операции, которую Началова не пережила: сильный абсцесс и заражение крови было убили организм Юлии.

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Певица ушла из жизни в окружении близких родственников. О смерти матери юной Вере Алдониной рассказали спустя несколько дней. Девочка тяжело переживает кончину Юлии Началовой.