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Стало известно, с кем теперь будет жить дочь Началовой 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Соцсети
Изначально предполагалось, что дочь Юлии Началовой будет воспитывать отец — футболист Евгений Алдонин. Но у него уже своя семья — молодая жена и маленький сын, поэтому решение было принято иное.
Дочь будет жить с родителями Юлии, которые уже собирают документы для оформления опеки над 12-летней девочкой.
Как сообщила мать футболиста, решение принималось мирно и с учетом интересов каждого члена семьи.
Юлия Началова скоропостижно скончалась в возрасте 38 лет 16 марта. За пять дней до этого певицу положили в больницу. По словам представителей артистки — планово, по другим данным это была экстренная госпитализация из-за повышенного уровня сахара в крови. Затем стало известно, что у певицы серьезные осложнения на фоне развития красной волчанки и гангрена ноги. Было принято решение о срочной операции, которую Началова не пережила: сильный абсцесс и заражение крови было убили организм Юлии.
Соцсети
Певица ушла из жизни в окружении близких родственников. О смерти матери юной Вере Алдониной рассказали спустя несколько дней. Девочка тяжело переживает кончину Юлии Началовой.
Женский форум4
Звёзды , Евгений Алдонин
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