В Сети восхитились красотой дочери Хмельницкой

Звезда трепетно относится к своим девочкам.

Известная актриса Алена Хмельницкая дважды мама. В браке с режиссером Тиграном Кеосаяном в 1994 году у нее родилась дочь Александра, а в 2010-м на свет появилась малышка Ксения. Артистка очень любит своих девочек. Периодически Алена Хмельницкая рассказывает поклонникам о дочерях. Актриса очень ими гордится. На этот раз звездная мама решила поделиться снимком 24-летней Александры, который вдохновил ее.

«В шатре опустилась полночная мгла, Светильник задула, лампады зажгла…» Моя)))💥

— подписала фото старшей дочери Алена Хмельницкая.

@alxmel

«Красавица 😍», «Такой красоты не бывает на свете», «Хорошие девочки у Вас!», «Такая милая, утонченная девочка!❤️Пусть будет счастлива!», «Вы очень похожи! Самые красивые, и мама, и дочь», «Просто чудесная», «Шахерезада», «Красотка👏», «Прекрасна!» — прокомментировали поклонники в Instagram. br/>

А недавно актриса опубликовала архивное фото со старшей дочкой. Алена Хмельницкая решила признаться Александре в любви. В кадре звездная мама с невероятной нежностью смотрит на свою малышку, которой на тот момент не было даже годика. Она отметила, что с тех пор в ее отношении к дочери ничего не поменялось.

@alxmel

Я хочу, чтоб ты знала, Сашка, что мне хорошо с тобой всегда, как на этой фотографии 17.07.1995. в Штутгарте🙌🏼 …И я с таким же обожанием смотрю на тебя… 🌸 просто знай)) br/>

— трогательно подписала снимок Алена Хмельницкая.

Кстати, поклонники постоянно спорят, на кого из родителей больше похожа Александра. И к единому мнению так и не могут прийти.

«Прекрасная и загадочная!», «Шикарная!», «Похожа на Вас, от папы — капелька. Красота, талант и характер — Ваши 👍👍😘😘❤️🌹🙏», «Она прекрасна!🔥», «С этого ракурса Саша очень на отца похожа… говорящие глаза! умничка!», «Вот она — естественная красота❤ Такая ценность в наше время)», «Красивое, изысканное, утонченное продолжение мамы!👍💖👍💖», «Папина копия👍👍👍🌹🌹🌹», «Старшая, Александра мне кажется на вас похожа очень))) такая же красавица невероятная))», «На этой фотографии Саша очень на папу похожа и взгляд такой же! А на фото с отдыха была на вас похожа очень, что говорит о том, что у вас красавица-дочь, а у неё потрясающие родители», — комментирует аудитория в Instagram.