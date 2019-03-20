Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сети восхитились красотой дочери Хмельницкой 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: @alxmel
Звезда трепетно относится к своим девочкам.
Известная актриса Алена Хмельницкая дважды мама. В браке с режиссером Тиграном Кеосаяном в 1994 году у нее родилась дочь Александра, а в 2010-м на свет появилась малышка Ксения. Артистка очень любит своих девочек. Периодически Алена Хмельницкая рассказывает поклонникам о дочерях. Актриса очень ими гордится. На этот раз звездная мама решила поделиться снимком 24-летней Александры, который вдохновил ее.
«В шатре опустилась полночная мгла, Светильник задула, лампады зажгла…» Моя)))💥
— подписала фото старшей дочери Алена Хмельницкая.
@alxmel
«Красавица 😍», «Такой красоты не бывает на свете», «Хорошие девочки у Вас!», «Такая милая, утонченная девочка!❤️Пусть будет счастлива!», «Вы очень похожи! Самые красивые, и мама, и дочь», «Просто чудесная», «Шахерезада», «Красотка👏», «Прекрасна!» — прокомментировали поклонники в Instagram. br/>
А недавно актриса опубликовала архивное фото со старшей дочкой. Алена Хмельницкая решила признаться Александре в любви. В кадре звездная мама с невероятной нежностью смотрит на свою малышку, которой на тот момент не было даже годика. Она отметила, что с тех пор в ее отношении к дочери ничего не поменялось.
@alxmel
Я хочу, чтоб ты знала, Сашка, что мне хорошо с тобой всегда, как на этой фотографии 17.07.1995. в Штутгарте🙌🏼 …И я с таким же обожанием смотрю на тебя… 🌸 просто знай)) br/>
— трогательно подписала снимок Алена Хмельницкая.
Кстати, поклонники постоянно спорят, на кого из родителей больше похожа Александра. И к единому мнению так и не могут прийти.
«Прекрасная и загадочная!», «Шикарная!», «Похожа на Вас, от папы — капелька. Красота, талант и характер — Ваши 👍👍😘😘❤️🌹🙏», «Она прекрасна!🔥», «С этого ракурса Саша очень на отца похожа… говорящие глаза! умничка!», «Вот она — естественная красота❤ Такая ценность в наше время)», «Красивое, изысканное, утонченное продолжение мамы!👍💖👍💖», «Папина копия👍👍👍🌹🌹🌹», «Старшая, Александра мне кажется на вас похожа очень))) такая же красавица невероятная))», «На этой фотографии Саша очень на папу похожа и взгляд такой же! А на фото с отдыха была на вас похожа очень, что говорит о том, что у вас красавица-дочь, а у неё потрясающие родители», — комментирует аудитория в Instagram.
Letidor.ru: последние новости
Принц Эрнст Август Ганноверский и Екатерина Малышева стали родителями во второй раз Дочь Леонида Парфенова нежно поздравила старшего брата с днем рождения Возлюбленная Криштиану Роналду показала детский снимок футболиста
Женский форум11
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Яркие красавицы разных народов: фото18
Почему матку обвиняли во всех заболеваниях женщин
Как носить джинсы, чтобы образ выглядел дорого
10 фраз, которые вам лучше не произносить
Почему россиянкам сложно выйти замуж после 4029
Видео
Объявилась мать погибшего экс-солиста «Иванушек»
Звёзды
Стриженова: «Не прогоняйте мужа из кровати»
Звёзды
В Сети подозревают, что Водонаева ушла от мужа
Звёзды
Звезды, которые упорно работают, преодолевая боль
Звёзды
«Совсем как девочка»: Боярскую обсуждают в Сети
Звёзды
Рамблер/гороскоп на 20 марта
Психология
Почему россиянкам сложно выйти замуж после 40
Любовь
Как победить страхи
Психология
Как выглядят жены «Уральских пельменей»
Звёзды Любовь
Клиентке вживили чип в ноготь в салоне красоты
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение