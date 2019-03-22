Многодетная Кожевникова поразила откровением

В гостях у известной телеведущей Леры Кудрявцевой побывала актриса Мария Кожевникова . Белокурая звезда сериала "Универ" появилась на съемках юбилейного выпуска ток-шоу "Секрет на миллион".

Мария рассказала Лере как ее встретили новые коллеги из Госдумы , также она призналась, что с некоторых пор не здоровается со светской львицей Ксенией Собчак . Также не ладятся у звезды ситкома отношения с ведущей "Дома-2" и певицей Ольгой Бузовой.

Поговорили девушки и о личной жизни Кожевниковой. Мария редко говорит о муже, но в этот раз разоткровенничалась. К слову, с отцом своих троих детей артистка официально отношения так и не оформила. В студии программы "Секретна миллион" многодетной звезде пришлось объяснять, почему в ее паспорте все еще нет штампа о браке.

Также в 100 выпуске ток-шоу Леры Кудрявцевой, которое выйдет в эфир завтра, 23 марта, в 17:00 на телеканале НТВ , Мария расскажет, как тяжело переживала развод родителей. Уход папы — знаменитого хоккеиста Александра Кожевникова — стал для нее серьезным испытанием.

По словам артистки, отец вообще не участвовал в ее воспитании. Он не навещал ее, не помогал деньгами. Уже будучи взрослой, она узнала, что у нее есть родная сестра. В студии ток-шоу "Секрет на миллион" Кожевникова встретилась с ней.