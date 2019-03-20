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В Сети подозревают, что Водонаева ушла от мужа 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Телеведущая Алёна Водонаева полтора года назад стала женой Алексея Комова, с которым в своё время поддерживала дружеские отношения. Со стороны они казались счастливой парой, однако поклонники бывшей участницы «Дом-2» заметили, что в последнее время она не публикует совместные снимки с мужем, поэтому в Сети поползли слухи о ссоре супругов.
Алёна также появилась в программе «Тема для осуждения» без обручального кольца на безымянном пальце. Более того, в ходе разговора с ведущим телеведущая подняла тему измен, намекая на то, что избранник Алёны не совсем честен с ней.
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Звёзды , Видео , Алексей Комов , Алена Водонаева
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