В Сети подозревают, что Водонаева ушла от мужа

Телеведущая Алёна Водонаева полтора года назад стала женой Алексея Комова , с которым в своё время поддерживала дружеские отношения. Со стороны они казались счастливой парой, однако поклонники бывшей участницы «Дом-2» заметили, что в последнее время она не публикует совместные снимки с мужем, поэтому в Сети поползли слухи о ссоре супругов.

Алёна также появилась в программе «Тема для осуждения» без обручального кольца на безымянном пальце. Более того, в ходе разговора с ведущим телеведущая подняла тему измен, намекая на то, что избранник Алёны не совсем честен с ней.