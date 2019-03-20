Ходченкову уличили в связи с известным актером

Светлана Ходченкова не опровергает слухов о своем романе с Александром Петровым . Актриса и сама подогревает их — хотя имени своего "героя" ни разу не назвала.

Светлана Ходченкова и Александр Петров вместе работали над фильмом "Герой". Чем дольше длились съемки, тем больше появлялось слухов о романе актеров.

Подогревались предположения поклонников и снимками, которые Ходченкова периодически выкладывала в Instagram. На одном из совместных фото с Петровым Светлана назвала его своим "героем".

Некоторые фанаты Светланы Ходченковой даже стали ревновать. "Светлан, а Вы в Петрова не втрескались случайно?", — спросил один из воздыхателей актрисы. На вопрос, с какой целью поклонник интересуется, тот ответил, что намерен отбить артистку у Петрова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) 19 Мар 2019 в 8:47 PDT Большинство фанатов Светланы Ходченковой уверены, что роман между актерами — реальность. И отметили, что актриса ни на шаг не отходит от своего "героя".

Напомним — не так давно известная актриса Светлана Ходченкова попробовала себя в качестве модели. Популярная артистка прошлась по подиуму на показе российского дизайнера Ульяны Сергеенко . Ради показа Светлана прервала отпуск, который проводила на Бали и приехала на Неделю высокой моды в Париж.