Сын Татьяны Васильевой довел себя до истощения

Сын артистки Татьяны Васильевой и звезды «Экипажа» и «Сватов» Анатолия Васильева театральный актер Филипп Васильев всегда был крупным мужчиной. На его экстремальное похудение обратил внимание Станислав Садальский, который внимательно следит за знаменитыми сверстниками и их детьми. Он опубликовал в соцсетях пугающее селфи Филиппа Васильева.

Сын Татьяны Васильевой сел на жесткую диету, а затем ошарашил, когда заявил — я хочу, чтобы талия была как у мамы… И что поразительно, почти достиг результата, только личико стало… просто кожа и кость… Уже опасно, вам не кажется, но мама рада

— написал Садальский, не пожалев громких хэштегов.

«Пуповину надо перерезать когда-нибудь и начинать жить без маминого совета и без ее помощи», «Зачем мужчине талия как у мамы?», «Зачем это мужчине?» — не оценили достижений Васильева фолловеры Садальского.