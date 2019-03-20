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Сын Татьяны Васильевой довел себя до истощения 

WMJ.ru 55 минут назад
Фото: WMJ.ru
Фото исхудавшего 40-летнего актера Филиппа Васильева показал в Instagram артист Станислав Садальский
Сын артистки Татьяны Васильевой и звезды «Экипажа» и «Сватов» Анатолия Васильева театральный актер Филипп Васильев всегда был крупным мужчиной. На его экстремальное похудение обратил внимание Станислав Садальский, который внимательно следит за знаменитыми сверстниками и их детьми. Он опубликовал в соцсетях пугающее селфи Филиппа Васильева.
Сын Татьяны Васильевой сел на жесткую диету, а затем ошарашил, когда заявил — я хочу, чтобы талия была как у мамы… И что поразительно, почти достиг результата, только личико стало… просто кожа и кость… Уже опасно, вам не кажется, но мама рада
— написал Садальский, не пожалев громких хэштегов.
«Пуповину надо перерезать когда-нибудь и начинать жить без маминого совета и без ее помощи», «Зачем мужчине талия как у мамы?», «Зачем это мужчине?» — не оценили достижений Васильева фолловеры Садальского.
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Звёзды , Филипп Васильев , Станислав Садальский , Анатолий Васильев , Татьяна Васильева
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