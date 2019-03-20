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Волочкова «отомстила» Собчак после ее визита в гости 

Клео.Ру 1 час назад
Две непримиримых блондинки Ксения Собчак и Анастасия Волочкова впервые встретились для того, чтобы мирно побеседовать. Инициатором рандеву стала Ксюша, предложившая балерине принять участие в её новом YouTube-шоу "Осторожно Собчак". Однако, никаких положительных эмоций после ее визита у Волочковой не осталось. И в интервью одному известному изданию она рассказала, насколько хамски вела себя в её доме ведущая.
По словам Анастасии, изначально она понимала, что Ксения предложила эту встречу исключительно ради рейтинга. И когда ее нога переступила порог дома, Настя тут же ощутила на себе нападки и язвительные замечания со стороны Собчак. В первую очередь, та придралась к содержимому холодильника, где лежали сладости Ариадны. Потом дело дошло до спальни, где ведущая посмеялась над пледом, заявив, что он дешёвый. Следом раскритиковала Ксюша и гардероб, назвав одежду Волочковой "занавесками". А уж после "прошлась" и по внешности балерины.
Как радушная хозяйка, Анастасия старалась не замечать колкостей и вызывающего поведения своей гостьи и добросовестно отвечала на все вопросы. В процессе этой беседы было сделано даже одно откровенное признание — оказывается, много лет назад артистка потеряла ребенка от своего возлюбленного Сулеймана Керимова. Настя призналась, что мужчина даже хотел жениться не ней, несмотря на то, что уже был женат. Тем более, его религия это позволяла. Но патологическая ревность Керимова, а также угроза, что если ему что-то не понравится, он заберёт наследника, испугали Волочкову настолько, что случился выкидыш. После, влюбленные расстались.
Попыталась выведать Собчак и другие сокровенные тайны Волочковой. Причём по рассказу Насти, делала она это не совсем честно. Так, во время приватного разговора, где балерина поделилась, что ее бывший супруг Игорь Вдовин имеет огромный долг за алименты, от светильника отклеилась маленькая камера, которую специально поставили люди Собчак для скрытой записи разговора. А рядом у двери хозяйка заметила и крохотный микрофон. "Мне было стыдно за Ксюшу", — призналась Волочкова, -"но я сделала вид, что ничего не заметила".
По всей видимости, рассказав все подробности встречи заранее, Анастасия решила отомстить Ксюше, лишив ее эффекта неожиданности.
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Звёзды , Видео , Сулейман Керимов , Игорь Вдовин , Ксения Собчак , Анастасия Волочкова
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