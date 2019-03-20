Ченнинг Татум изменил внешность

Американский актер и продюсер Ченнинг Татум сменил прическу. Фотографию новой внешности он опубликовал в stories своего Instagram-аккаунта во вторник, 19 марта.

На снимке актер указывает пальцем на свои волосы: он коротко подстригся и стал блондином. «Плохая идея?» — обратился он к подписчикам, предлагая им проголосовать «за или против».

Большинство пользователей ответило, что им не нравится новый внешний вид Татума.

Ченнинг Татум известен по ролям в голливудских фильмах «Война миров», «Побочный эффект», «Шаг вперед», «Дорогой Джон», «Омерзительная восьмерка», «Супер Майк», а также в других картинах.