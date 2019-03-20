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Ченнинг Татум изменил внешность 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американский актер и продюсер Ченнинг Татум сменил прическу. Фотографию новой внешности он опубликовал в stories своего Instagram-аккаунта во вторник, 19 марта.
На снимке актер указывает пальцем на свои волосы: он коротко подстригся и стал блондином. «Плохая идея?» — обратился он к подписчикам, предлагая им проголосовать «за или против».
Большинство пользователей ответило, что им не нравится новый внешний вид Татума.
Ченнинг Татум известен по ролям в голливудских фильмах «Война миров», «Побочный эффект», «Шаг вперед», «Дорогой Джон», «Омерзительная восьмерка», «Супер Майк», а также в других картинах.
В ноябре прошлого года стилисты назвали самый популярный цвет волос в Голливуде. Им стал оттенок «эспрессо» (espresso hair), который объединяет в себе несколько разных тонов коричневого. Первыми его продемонстрировали американская топ-модель Белла Хадид и певица Селена Гомес. Далее тенденцию поддержали модель Крисси Тайген и актриса Дакота Джонсон.
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Звёзды , Дакота Джонсон , Белла Хадид
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