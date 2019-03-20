Бывшая жена Джигарханяна готова его приютить

Московский театр Армена Джигарханяна 22 марта на премьеру спектакля «Ромео и Джульетта» ждет своего руководителя — Армена Джигарханяна. По словам руководителя отдела по связям с общественностью Вячеслава Дьяченко, Армен Джигарханян идет на поправку и возвращается в театр.

А вот где Армен Борисович будет жить: в квартире, которая принадлежит его бывшей жене — Виталине Цымбалюк-Романовской, и где он прописан, или в театре, где жил до госпитализации в больницу?

Виталина опровергает слухи о том, что «якобы она не пустит Армена Борисовича в квартиру, потому что живет там со своим возлюбленным — певцом Прохором Шаляпиным »:

— Я не видела Армена Борисовича полтора года — с мая 2018-го. Но на все заседания суда предоставляют справки из реанимации, где находится Армен Борисович в якобы тяжелом состоянии. Разумеется, он всегда может прийти в квартиру, где пока еще прописан, и я буду этому рада. Мой любимый — Прохор Шаляпин — очень порядочный и добрый человек, и если моему бывшему мужу нужна будет помощь, он с удовольствием ее окажет. Мы оба сочувствуем Армену Борисовичу и готовы его поддержать в трудную минуту. Правда, закон не позволяет впустить в квартиру сопровождающих лиц, независимо от того, кто они. А для Армена Борисовича мой дом всегда открыт. Мы с Прохором готовы за ним ухаживать.

На вопрос «ВМ»: «Какие чувства по отношению к Армену Борисовичу вы испытываете сегодня?», Виталина ответила: