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Бывшая жена Джигарханяна готова его приютить 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Московский театр Армена Джигарханяна 22 марта на премьеру спектакля «Ромео и Джульетта» ждет своего руководителя — Армена Джигарханяна. По словам руководителя отдела по связям с общественностью Вячеслава Дьяченко, Армен Джигарханян идет на поправку и возвращается в театр.
А вот где Армен Борисович будет жить: в квартире, которая принадлежит его бывшей жене — Виталине Цымбалюк-Романовской, и где он прописан, или в театре, где жил до госпитализации в больницу?
Виталина опровергает слухи о том, что «якобы она не пустит Армена Борисовича в квартиру, потому что живет там со своим возлюбленным — певцом Прохором Шаляпиным»:
— Я не видела Армена Борисовича полтора года — с мая 2018-го. Но на все заседания суда предоставляют справки из реанимации, где находится Армен Борисович в якобы тяжелом состоянии. Разумеется, он всегда может прийти в квартиру, где пока еще прописан, и я буду этому рада. Мой любимый — Прохор Шаляпин — очень порядочный и добрый человек, и если моему бывшему мужу нужна будет помощь, он с удовольствием ее окажет. Мы оба сочувствуем Армену Борисовичу и готовы его поддержать в трудную минуту. Правда, закон не позволяет впустить в квартиру сопровождающих лиц, независимо от того, кто они. А для Армена Борисовича мой дом всегда открыт. Мы с Прохором готовы за ним ухаживать.
На вопрос «ВМ»: «Какие чувства по отношению к Армену Борисовичу вы испытываете сегодня?», Виталина ответила:
— Жалость, сочувствие… Я разлюбила Армена Борисовича после того, как прочитала его показания обо мне, который он дал Следственному комитету России. Это был такой низкий поклеп, как у некоторых трусов в 1937 году на своих жен и возлюбленных. Я потеряла уважение к Армену Борисовичу как к человеку, как к мужчине, хотя признаю, что он замечательный артист и видный театральный деятель.
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Звёзды , Прохор Шаляпин , Армен Джигарханян , СКР
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