Псориаз, шрамы и не только: звездные красотки, которые не стесняются своих изъянов

Немногие из нас способны открыто рассказывать о своих недостатках. Что уж говорить о звездах, которые практически круглосуточно должны выглядеть идеально, словно с обложки глянца. Но исключения есть всегда, а потому WMJ.ru решил рассказать о знаменитых красавицах, не стесняющихся показывать свои изъяны.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян диагностировали хроническое аутоиммунное заболевание псориаз еще в далеком 2010 году. Уже тогда звезда реалити твердо решила, что она не будет прятать пораженную многочисленными бляшками кожу и станет отрыто говорить о своем недуге. А потому время от времени Ким публикует в Instagram честные фото и видео, показывая псориаз на ногах и лице.

У всех псориаз проявляется по-разному. Это сухие розовые бляшки, покрывающие тело. Иногда они чешутся, иногда кожа отслаивается. Конечно, я надеюсь на выздоровление, но учусь жить с этим недугом. Я решила, что, раз все знают о моем заболевании, я буду говорить о нем открыто,

— заявляла ранее она.

Соцсети

Бороться с болезнью Кардашьян помогает строгая диета, разработанная ее дерматологом, и специальный крем. Кстати, таким же недугом страдает и ее мама Крис Дженнер

Кайли Дженнер

У младшей сестры Ким Кайли Дженнер тоже есть изъян: на ее ноге красуется огромный шрам, который она получила еще в детстве, играя в прятки.

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Когда мне было пять, мы с сестрой играли в прятки, и я спряталась за высоченными закрытыми воротами, из которых торчали острые металлические палки. Кендалл меня не нашла, и мне пришлось перелезать через эти ворота. Я упала, и кол воткнулся мне в ногу. Я пыталась его вытащить, но он насквозь проткнул мне ногу,

— рассказывала ранее Кайли. Последствия неудачной игры Дженнер не скрывает, а, наоборот, с гордостью показывает поклонникам. По словам звезды, не стоит прятать шрамы, ведь они напоминают о значимых событиях в жизни.

Елена Темникова

В прошлом году Елена Темникова открыто рассказала, что у нее большие проблемы с кожей из-за болезни. На такое заявление певица решилась после того, как в Сети стали бурно обсуждать акне на ее лице, а в возникновении недуга винить запрещенные вещества.

Соцсети

Темникова молчать не стала и в ответ на клевету сообщила, что у нее аутоиммунное заболевание и, как следствие, высыпания на коже.

С весны я борюсь всеми силами. Мои близкие, друзья, родные со мной. Со мной профессора и врачи (в Москве и в Швейцарии). Но сильно за меня не переживайте, все будет хорошо. Обещаю,

— написала она в Instagram.

Сюзанна

Сюзанна известна не только своими треками, но и весьма смелыми признаниями и выходками. Так, в прошлом году певица решила провести небольшой эксперимент: на некоторое время она полностью отказалась от бритья и эпиляции в пользу бодипозитива, заявив, что в этом нет ничего «зазорного».

Соцсети

Моя кожа склонна к высыпаниям, можно это воспринимать как норму, норму моего организма, например. Помогайте своим органам функционировать корректно, не обижайтесь на то, как они работают.

— рассказывала она в интервью «Нежному редактору».

С экспериментом вскоре было покончено. Но Сюзанна, похоже, решила быть с поклонниками максимально честной и стала публиковать фото без макияжа, показывая усыпанную акне кожу.

Кейт Хадсон

Кейт Хадсон росла под прицелом камер папарацци, ведь ее мама — голливудская дива Голди Хоун, а отчим — секс-символ Курт Рассел . Выглядеть роскошно ее учили с детства, а потому представь, каково было Кейт с ее-то лопоухостью.

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В юности Хадсон пыталась бороться с небольшим изъяном при помощи ушных корректоров, но из этого ничего не вышло. Только с возрастом Кейт поняла, что торчащие уши вовсе не недостаток, а настоящая изюминка. Актриса ради роли побрила голову и с гордостью вышагивала по красным ковровым дорожкам, демонстрируя лопоухость.

Принцесса Евгения

Внучке королевы Елизаветы II принцессе Евгении в 12 лет диагностировали сколиоз. Тогда же ей сделали коррекционную операцию, длившуюся восемь часов, и вставили в позвоночник восьмидюймовые титановые стержни.

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На спине принцессы Евгении остался огромный шрам, который она предпочитает не прятать. Более того, во время свадьбы с Джеком Бруксбэнком она надела белоснежное платье от Peter Pilotto и Christopher De Vos с крупным бантом, длинным шлейфом и открытой спиной, показав всем последствия операции.

Меган Фокс

Одна из самых сексуальных женщин в мире Меган Фокс страдает от такого врожденного дефекта, как брахидактилия. Если говорить человеческим языком, у актрисы укороченные фаланги больших пальцев рук и искривленные ногти.

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Но Меган, похоже, это нисколько не смущает: она не носит перчатки и не скрывает свой изъян, с удовольствием позируя фотографам.

Каролина Куркова

Чешская супермодель Каролина Куркова штурмует подиумы с 14 лет. Добиться огромных успехов в модном мире и стать «ангелом» Victoria’s Secret ей не помешало даже отсутствие пупка. Да-да, тебе не почудилось. У Каролины действительно его нет. Только почему — неизвестно.

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